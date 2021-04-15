Call of Duty Warzone yeni etkinlik geliyor!
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Call of Duty Warzone yeni etkinlik geliyor!

Call of Duty Warzone yeni etkinlik geliyor!
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Call of Duty Warzone oyunu için gelecek etkinliğin duyurusu, Call of Duty oyununun resmi twitter hesabından paylaşılan bir gönderide bizlere sunuldu.

Call of Duty Warzone oyunu için gelecek etkinliğin duyurusu, oyununun resmi twitter hesabından paylaşılan bir gönderide bizlere sunuldu.

Soğuk savaş döneminden kalan bir bilgisayar ekranı içerisindeki videoda çok hızlı bir şekilde 4.21 12 PM ile değiştirilen bir kafatası görüntüsü görülmektedir. Bu paylaşılan videonun açıklama kısmında ise "The end is near…" olarak yapılmış.

Haberleri sıklıklarla yapılan Call of Duty oyununda, uzun süredir süregelen bu tarz söylentiler bulunmaktaydı. Bu söylentiler ışığında Warzone oyunu içerisinde Verdansk haritası nükleer bomba ile yok ediliyor. Söylentiler eğer doğru ise 21 Nisan 2021 saat 22.00'da Türkiye sunucularında da bu görülecek.

Call of Duty Warzone Oyunu Nükleer Bombadan Sonra Değişecek mi?

Verdansk haritası komple bir yenilenme geçirerek ve bunun sonucunda 1980 yıllarına ait bir şehire dönecek.

Fragman içerisinde yer alan paylaşımda, haritanın neye benzeyeceği aşağı yukarı tahmin edilebiliyor. Warzone oyununun, Black Ops Cold War ile entegre edilmeye çalışıldığı bariz olarak belli olmaktadır. Uyumlarının kullanıcılardan tarafından olumlu karşılanması devam edeceğini de göstermektedir.

Kaynak: Playerbros

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