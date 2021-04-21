Call of Duty Warzone oyuncu sayısı 100 milyonu aştı!
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Call of Duty Warzone oyuncu sayısı 100 milyonu aştı!

Call of Duty Warzone oyuncu sayısı 100 milyonu aştı!
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Call of Duty: Warzone daha fazla oyuncu çekmeye devam ediyor.

Call of Duty Warzone, 10 Mart 2020'de piyasaya sürüldüğünden bu yana ilk kez dünya çapında resmi olarak 100 milyon oyuncuya ulaştı.

Activision, sosyal medya hesapları üzerinden Call of Duty Warzone'un oyuncu sayısının 100 milyonu geçtiğini duyurdu. Oyun, bir ayda 50 milyon ve dokuz ayda 85 milyon oyuncu sayısına ulaşmıştı. Şimdi ise 100 milyon oyuncu sayısını geçti.

göre oyun, geçen ay Twitch platformundaki en popüler beşinci oyun oldu. Ortalama 105.062 izleyici sayısına sahip ve son 30 günde yaklaşık 319.000 izleyiciye ulaştı.

Call of Duty serisinin sevilen oyunu Warzone'un üçüncü sezonu 22 Nisan'da başlıyor. Hunt for Adler etkinliği, yeni Harita güncellemesi, yeni Silahlar ve daha birçok yenilik geliyor.

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Kaynak: Playerbros

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