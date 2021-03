Call Of Duty Warzone hilecilere aman vermiyor!

Her gün yeni hilelerin çıktığı söylenen Call of Duty Warzone oyununda geçtiğimiz hafta 30.000 üzeri oyuncu engellendi. Hilecilere karşı büyük bir ekip bulunduran şirket hilelerle her daim savaşmaya devam ediyor.

Activision 2021 yılı içerisinde hilecilerle verdiği savaşa devam etmekte. Oyun çıktığı zamandan beri her ay bir ban dalgası ile karşı karşıya. Call of Duty Warzone oyununda yine on binlerce hileci banlandı ve oyun sürekli daha oynanabilir hale getirilmektedir. Raven Software şirketi sadece 1 günde 30.000'den fazla yasaklama yaptıklarını doğruladı. Oyuncularına önem veren şirketleri görmek oyunu oynayan kişilerin oldukça hoşuna gitmekte.

Belirli aralıklarla oyuncu banlayan Activision son sürat çalışmaya devam etmektedir. Daha önceki ban dalgaları ile birlikte 2021 yılı içerisinde yaklaşık 100.000 kişinin banlandığı açıklandı. Sırf bir günde yaptıkları 30.000 banlama oyununu daha iyi hale getirdi. Bundan memnun olan oyuncular olduğu kadar hilelerden bıkıp oyunu bırakmış insanlar da var. Hilelerin büyük kısmının PC platformundan gelmesi şirketi yeni önlemler almaya götürmektedir.

