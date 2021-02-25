Call of Duty: Warzone'a zombi modu geliyor!
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Call of Duty: Warzone'a zombi modu geliyor!

25.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:49
Call of Duty: Warzone'a zombi modu geliyor!

Call of Duty'nin merakla beklenen modlarından olan zombi modu hakkında güncel bilgiler geliyor. 2020 yılının mart ayında piyasaya sürülen Warzone serisi için uzun süredir gündemde olan zombi modunun geleceği doğrulandı.

Activision tarafından yayınlanan ve oyun dünyasını etkilemeye devam eden Call of Duty: Warzone serisi piyasayada en çok tercih edilen yapımlar arasında yer alıyor. Aktif oyuncu sayısında rekoru elinde bulunduran oyun, ilginç bir yeniliğe imza atacağını duyurdu. Activision, Call of Duty: Warzone için zombi modunun gelişini doğruladı. Son zamanlarda oyuna ekledikleri ufak güncellemeler ile zombi modunun geleceğinin siyalleri verilmişti.

Call of Duty: Black Ops - Cold War ve Warzone'nun ikinci sezonu bugün başlıyor. Aynı zamanda 4 Mart'a kadar sürelecek olan yeni Outbreak modu da dahil olmak üzere çok oyunculu zombi güncellemesiyle ücretsiz bir hafta başlatıyor.

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