Call of Duty: Warzone'a Fortnite Benzeri Etkinlikler Gelecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Call of Duty: Warzone'a Fortnite Benzeri Etkinlikler Gelecek - Haber
fortnite, Teknoloji, Haber

Call of Duty: Warzone'a Fortnite Benzeri Etkinlikler Gelecek

Activision ve Infinity Ward, sezonluk içerikler ile Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone oyuncularını memnun etmeye devam ediyorlar.

22.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:26
Call of Duty: Warzone'a Fortnite Benzeri Etkinlikler Gelecek

Activision ve Infinity Ward, sezonluk içerikler ile Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone oyuncularını memnun etmeye devam ediyorlar. Ancak ikilinin daha başka planları da var. Gelecekte Call of Duty: Warzone'da Fortnite benzeri etkinlikler göreceğiz.

Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Modern Warfare duyurusu akabinde söylenti olarak ortalıkta dolaşmaya başlamıştı. Biz oyuncular olarak güncel Call of Duty ile meşgul olurken gelmeye devam eden bu iddialar, geçtiğimiz ay nihayete erdi ve büyük buluşma gerçekleşti. Herhangi bir ücret vermeden indirebileceğiniz Call of Duty: Warzone, hem üçüncü sezona hem de Battle Pass sistemine dahil edildiği için yeni içerikler ile genişlemeye devam ediyor. Hatta bu hafta Plunder Trios modu da bizlerle buluşuyor. Ancak Activision ve Infinity Ward, oyunculara daha fazlasını sunacaklar.

Call of Duty: Warzone'da Fortnite benzeri etkinlikler göreceğiz

VentureBeat tarafından yapılan bir röportajda konuşan Hikaye Yönetmeni Taylor Kurosaki, Infinity Ward stüdyosunun Fortnite tarzı etkinlikler planladığını söyledi. "Bu tam olarak planladığımız ve üzerinde çalışmakta olduğumuz türden bir şey. Hepsi Modern Warfare ile oturttuğumuz ve Warzone ile devam ettirdiğimiz hikaye ile tam uyumlu olacak. Eğer Modern Warfare'daki oyuncuların kim olduklarını biliyorsanız, her şey mantıklı gelecek."

Bildiğiniz gibi ana senaryo ve Spec-Ops akabinde geçen Call of Duty: Warzone oyunundaki çatışmaları şekillendiren kritik olayları her bir sezonun başlangıcındaki sinematik sahneler ile takip etmiştik. Dahası ise haritanın çeşitli noktalarında mevcut hikayeyi daha da derinleştirecek Easter Egg'ler ve gizli alanlar bulunuyor.

Hikaye Yönetmeni Taylor Kurosaki bahsi geçen etkinlikler ve ne zaman başlayacağı hakkında herhangi bir detay vermedi. Haliyle Fortnite oyununda olduğu gibi Verdansk haritasında da değişikliklerin yaşanıp yaşanmayacağı belirsiz ama Kurosaki, televizyon dizisi şeklinde ilerlemesini istiyormuş.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Galatasaray'da sürpriz gelişme! Terim'in en yakınındaki isim görevinden ayrıldı Haber
Galatasaray'da sürpriz gelişme! Terim'in en yakınındaki isim görevinden ayrıldı
İşte 31 ilin dışında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tek yer Haber
İşte 31 ilin dışında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tek yer
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haber
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haber
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Normalleşme için tarih veren Bakan Koca, tedbirlere uyulması için vatandaşları uyardı Haber
Normalleşme için tarih veren Bakan Koca, tedbirlere uyulması için vatandaşları uyardı
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haber
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin...
Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mermer ustası, ilgi artınca 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muhammet Emin Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Rafet El Roman Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Ergin Ataman Lionel Messi Shane Larkin Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Call of Duty: Warzone'a Fortnite Benzeri Etkinlikler Gelecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 22:46:19. #1.15#
title