Call of Duty: Warzone'a Fortnite Benzeri Etkinlikler Gelecek

Activision ve Infinity Ward, sezonluk içerikler ile Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone oyuncularını memnun etmeye devam ediyorlar. Ancak ikilinin daha başka planları da var. Gelecekte Call of Duty: Warzone'da Fortnite benzeri etkinlikler göreceğiz.

Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Modern Warfare duyurusu akabinde söylenti olarak ortalıkta dolaşmaya başlamıştı. Biz oyuncular olarak güncel Call of Duty ile meşgul olurken gelmeye devam eden bu iddialar, geçtiğimiz ay nihayete erdi ve büyük buluşma gerçekleşti. Herhangi bir ücret vermeden indirebileceğiniz Call of Duty: Warzone, hem üçüncü sezona hem de Battle Pass sistemine dahil edildiği için yeni içerikler ile genişlemeye devam ediyor. Hatta bu hafta Plunder Trios modu da bizlerle buluşuyor. Ancak Activision ve Infinity Ward, oyunculara daha fazlasını sunacaklar.

Call of Duty: Warzone'da Fortnite benzeri etkinlikler göreceğiz

VentureBeat tarafından yapılan bir röportajda konuşan Hikaye Yönetmeni Taylor Kurosaki, Infinity Ward stüdyosunun Fortnite tarzı etkinlikler planladığını söyledi. "Bu tam olarak planladığımız ve üzerinde çalışmakta olduğumuz türden bir şey. Hepsi Modern Warfare ile oturttuğumuz ve Warzone ile devam ettirdiğimiz hikaye ile tam uyumlu olacak. Eğer Modern Warfare'daki oyuncuların kim olduklarını biliyorsanız, her şey mantıklı gelecek."

Bildiğiniz gibi ana senaryo ve Spec-Ops akabinde geçen Call of Duty: Warzone oyunundaki çatışmaları şekillendiren kritik olayları her bir sezonun başlangıcındaki sinematik sahneler ile takip etmiştik. Dahası ise haritanın çeşitli noktalarında mevcut hikayeyi daha da derinleştirecek Easter Egg'ler ve gizli alanlar bulunuyor.

Hikaye Yönetmeni Taylor Kurosaki bahsi geçen etkinlikler ve ne zaman başlayacağı hakkında herhangi bir detay vermedi. Haliyle Fortnite oyununda olduğu gibi Verdansk haritasında da değişikliklerin yaşanıp yaşanmayacağı belirsiz ama Kurosaki, televizyon dizisi şeklinde ilerlemesini istiyormuş.