Call of Duty: Warzone 60 bin hileciyi banladı

Oynaması ücretsiz oyunlardan olan başarılı yapım Call of Duty: Warzone hilecilere karşı aldığı önlemlere devam ediyor. Modlama ve hack için kurulan üçüncü parti yazılımlara karşı Call of Duty ekibi elinden geleni yapıyor. Toplam 300 bin kullanıcı bugüne kadar banlandığı da açıklandı. Call of Duty: Warzone kaç gb, sistem gereksinimleri neler?

2020 Mart ayında çıkan ücretsiz çevrimiçi oyun Call of Duty Warzone, battle royale ve Call of Duty karşımı bir oyun. Salgından dolayı başlayan kısıtlamalar sırasında çıkan ve tüm dünyada büyük ilgi gören bir oyun olmuştu. Hala da popülerliği devam ediyor.

CALL OF DUTY: WARZONE'DA BANLANAN HESAP SAYISI 300 BİNİ AŞTI

Activision'dan yapılan açıklamaya göre "Call of Duty ve Call of Duty: Warzone'da hilecilere sıfır tolerans gösteriliyor. Odağımız hem hileciler hem de hile sağlayıcı 3. parti yazılımlar. Call of Duty: Warzone'da hile yazılımı kullandığı doğrulanan 60 bin hesabı bugün banladık ve böylelikle oyunun çıkışından bu yana dünya genelindeki toplam kalıcı ban sayısı 300 bini aştı."

Modlama ve hack için yetkisiz üçüncü parti yazılımlar dağıtan hile sağlayıcılarını belirlemek ve önüne geçmek için çalıştıkları belirtildi.

Activision'ın oyunda hileyi engellemek için aldığı bazı önlemler:

Haftalık backend güvenlik güncellemeleri. İyileştirilmiş rapor sistemi getirildi. İki faktörlü kimlik doğrulama eklendi. Pek çok yetkisiz üçüncü parti yazılım sağlayıcısı ortadan kaldırıldı. Yazılım geliştirme, mühendislik, veri bilimi, yasal ve gözetim alanlarındaki ekipler ve kaynaklar artırıldı. Anti-Hile yazılımı ve hilecileri tespit etmek için ek teknolojiler geliştirildi.

CALL OF DUTY: WARZONE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Call of Duty'nin ilk oyunları hemen hemen tüm bilgisayarlarda oynanabilse de, artık gelişen grafikleri nedeniyle son oyunları oynamak için güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyuluyor.

Call of Duty Warzone minimum sistem gereksinimleri

İntel Core i3-4340 işlemci (ya da AMD FX-6300)

8 GB Ram

Windows 7 64 Bit Server Pack 1 işletim sistemi (ya da Windows 10 64 bit)

NVIDIA GeForce GTX 670 ekran kartı (ya da GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950)

175 GB boş alan

CALL OF DUTY: WARZONE KAÇ GB?

Call of Duty War zone'un oyun boyutu 175 GB olarak güncellemelerle beraber artmaya devam ediyor.