Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty Vanguard sunucularında problem yaşanıyor. Sledgehammer Games, aksiyon alacağını duyurdu.

Call of Duty Vanguard PC Sistem Gereksinimleri Detaylandırıldı

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayıncılığı üstlenilen popüler askeri- Fps serisi Call of Duty'nin yeni oyunu Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım 2021 itibariyle çıkışını yaptı. Oyun, bizleri tekrar 2.Dünya Savaşı'na götürüyor.

Yaklaşık 5-6 saat süren bir ana hikayeye sahip Call of Duty Vanguard'ın oyuncular tarafından en çok önemsenen kısmı ise multiplayer tarafı. Oyunun multiplayer kısmı için oyuncular tarafından şikayetler dile getiriliyor. Oyuncular sunuculardaki problemlerden şikayetçi. Multiplayer kısmında oyuncular paket kaybı yaşıyor ve sunucu hata mesajları alıyor.

Sledgehammer Games, bazı oyuncuların sunucu problemleri yaşadığını fark ettiğini belirtti ve bu hataların nedenini araştırdığını açıkladı. En kısa sürede bir güncelleme paylaşacaklarını da ekledi. İlgili Twitter gönderisinin altına oyunculardan tonla şikayet yağdı.

Call of Duty Vanguard'ın inceleme puanlarına göre şu an ortalama puanı Metacritic üzerinde 78 ancak kullanıcı puanı 5.9'luk puanla düşük bir durumda. OpenCritic üzerinde ise ortalama puan 75 olarak gözükmekte. Yani oyunun ortalama bir Call of Duty oyunu olduğunu ve oyuncular tarafından pek de sevilmediğini söylemek mümkün.

Sizler Call of Duty Vanguard'ın yaşadığı sorunlar ve oyunun kendisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunun betasını veya tam sürümünü oynadınız mı? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilir ve güncel oyun haberler ini sitemizden takip edebilirsiniz.

