Call of Duty: Vanguard resmi olarak duyuruldu!

Geçtiğimiz günlerde hakkında bazı söylentiler çıkan serisinin yeni oyunu Call of Duty: Vanguard resmi olarak duyuruldu.

Call of Duty: Vanguard'ın Ağustos ayı içerisinde kamuoyuna sunulacağı yönündeki sızıntılar doğrulanmış oldu. Playstation Store'da yerini alan Call of Duty: Vanguard'dan ilk detayları 19 Ağustos Perşembe günü TSİ 20: 30'da başlayacak etkinlikte göreceğiz.

İkinci Dünya Savaşı döneminde geçmesi beklenen Call of Duty: Vanguard için henüz net bir çıkış tarihi verilmedi. Sledgehammer Games tarafından geliştirilen oyun için iki gün sonraki etkinlikte açık beta tarihi verilmesi bekleniyor. İşte Activision'ın yayınladığı ilk COD: Vanguard :

Kaynak: Playerbros