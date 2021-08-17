Call of Duty: Vanguard resmi olarak duyuruldu!
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Call of Duty: Vanguard resmi olarak duyuruldu!

Call of Duty: Vanguard resmi olarak duyuruldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Geçtiğimiz günlerde hakkında bazı söylentiler çıkan serisinin yeni oyunu Call of Duty: Vanguard resmi olarak duyuruldu.

Call of Duty: Vanguard'ın Ağustos ayı içerisinde kamuoyuna sunulacağı yönündeki sızıntılar doğrulanmış oldu. Playstation Store'da yerini alan Call of Duty: Vanguard'dan ilk detayları 19 Ağustos Perşembe günü TSİ 20: 30'da başlayacak etkinlikte göreceğiz.

İkinci Dünya Savaşı döneminde geçmesi beklenen Call of Duty: Vanguard için henüz net bir çıkış tarihi verilmedi. Sledgehammer Games tarafından geliştirilen oyun için iki gün sonraki etkinlikte açık beta tarihi verilmesi bekleniyor. İşte Activision'ın yayınladığı ilk COD: Vanguard :

Kaynak: Playerbros

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