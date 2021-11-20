Call of Duty Vanguard Multiplayer ücretsiz oldu!

Activision'ın yeni oyunu Call of Duty Vanguard Multiplayer, Battlenet üzerinden 18 ve 22 Kasım tarihleri arasında ücretsiz oldu. CoD Vanguard'ı oynayabilmek için yapmanız gerekenler neler? Detaylar haberimizde…

22 Kasım Pazartesi gününe kadar ücretsiz olan COD Vanguard Multiplayer'ı oynayabilmek için Battlenet hesabınızın olması gerekmektedir. Eğer hesabınız yoksa Battlenet buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Hesap oluşturduktan sonra Mağazadan Call of Duty Vanguard'ı aratıp Play Free Now tuşuna basarak oyunu indirebilir ve 22 Kasım'a kadar ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

Call of Duty: Vanguard, Sledgehammer Games tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan, bir 2021 birinci şahıs nişancı video oyunudur.Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X ve S için 5 Kasım 2021'de piyasaya sürüldü.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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