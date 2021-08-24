Call of Duty: Vanguard'ın, Cod League üzerindeki etkisi nasıl olacak?

Call of Duty serisi, dünyasının en uzun süredir devam eden nişancı oyunlarından biridir ve , Call of Duty League'e büyük değişiklikler getirecek!

Çoğu espor oyunu, uzun vadede tek bir oyuna bağlı kalıyor Call of Duty ise son oyununa geçiş yapacak ve bu nedenle Vanguard çok yakında Call of Duty League'de yer alacak.

CALL OF DUTY VANGUARD

Oyunun hem çok oyunculu hem de kampanya modunda nasıl çalışacağına dair birçok ayrıntıya sahibiz. Çok oyunculu açısından, lansmanda neler olduğuna iyi bir bakış attık. Oyunun başından itibaren en az 20 harita mevcut olacak. Son iki oyundaki karmaşık Gunsmith bağlantı sisteminin de devam etmesini bekleyebiliriz.

Call of Duty: Vanguard'ın, Cod League Üzerindeki Etkisi Nasıl Olacak?

Oyun en son Call of Duty'ye bağlı kaldığı için Vanguard'a geçiş yapacak. Hangi silahların en iyi şekilde çalıştığı ve hatta hangi silah kategorilerinin en iyi etkiye sahip olduğu gibi, oyunun meta içindeki yeni güç dengesine uyum sağlamak zorunda kalacağı anlamına gelir.

Call of Duty League büyük bir başarı elde etti, ancak henüz çok yeni. Kötü dengelenmiş bir oyunun, oluşturulmuş dikkatli Lig sistemini bozmamasını sağlamak için bazı çalışmalar yapılması gerekecek.

Ek olarak, COD'deki her yeni değişiklik, lig kurallarında ve yapısında büyük bir değişime neden oldu. Farklı kadro sayılarından farklı oyun modlarına kadar, oyunun her şeyi taze tutmaya çalışması iyidir, ancak bir noktada yıldan yıla değişiklik, profesyonellerin takip etmesi için çok büyük bir zorluk teşkil edebilir.

Kaynak: Playerbros