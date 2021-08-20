Call of Duty: Vanguard çıkış tarihi belli oldu!

Call of Duty: Vanguard, PlayStation, Xbox ve PC'de ön siparişe açıldı.

Call of Duty: Vanguard, PlayStation, Xbox ve PC'de ön siparişe açıldı ve resmi olarak 5 Kasım'da piyasaya sürülecek. Vanguard, Call of Duty serisinin bir sonraki oyunu olacak ve oyuncuları II. Dünya Savaşı ortamına geri götürüyor.

Oyun, 16 çekirdek harita ve dört Champion Hill haritası dahil olmak üzere 20 çok oyunculu harita ile başlayacak. ayrıca Özel Kuvvetlerin yaratılış hikayesini "dört çok uluslu kahramanın" gözünden anlatacak.

Oyuncuları yeni bir harita, oynanış ve oynatma listesi içeren yeni bir deneyim bekliyor. Yeni Warzone deneyimi, PC'de çok ihtiyaç duyulan bir ek olan bir hile önleme sistemine de sahip olacak.

Yeni oyun için ön sipariş vermek, ilk olarak PlayStation konsollarında kullanılabilecek bir açık betaya erişim sağlayacak. Activision, "Ön sipariş vermek isteyenler için aralarından seçim yapabilecekleri üç farklı sürüm var: Standard, Cross-Gen Bundle ve Ultimate.

5 Kasım'da çıkacak. Call of Duty: Vanguard hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros