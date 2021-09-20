Call of Duty: Vanguard Beta Sürümü Hilecilerle Doldu - Haberler
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Call of Duty: Vanguard Beta Sürümü Hilecilerle Doldu

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Call of Duty: Vanguard Beta Sürümü Hilecilerle Doldu

call-of-duty-vanguard-oyunculari-hilecilerden-sikayetci

Call of Duty: Vanguard açık beta sürümü hilecilerle dolup taşmış durumda.

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16 Eylül'den beri Playstation 5 kullanıcıları, 18 Eylül'den beri ise PC ve Xbox kullanıcıları için açık beta sürecinde olan Call of Duty: Vanguard, şimdiden hilecilerle dolmuş durumda. Henüz beta aşamasında hile yazılımlarından şikayet eden oyuncular, sosyal medya platformları üzerindensitem etti.

Senaryosunun dışında çok oyunculu moduyla da oldukça popüler olan serinin her oyununda hilecilere rastlamak mümkün. Ancak Call of Duty: Vanguard'da işin biraz suyu çıkmış gibi görünüyor. Hileciler, özellikle otomatik nişan alma ve rakibi duvarların arkasından görebilme gibi hilelerle pek çok oyuncuyu adeta çileden çıkarttı.

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Anti Cheat Sistemi Henüz Aktif Değil

Açık beta sürecindeki oyunda bu kadar çok hile ile karşılaşılmasının sebebi ise henüz oyunun bir hile koruyucuya sahip olmamasından kaynaklanıyor. Activison'un büyük bir güvenle duyurduğu anti cheat sistemi henüz Vanguard için aktif hale getirilmedi. Call of Dut: Warzone'da da kullanılacak olan sistem, Vanguard tam çıkış yaptığında aktif edilecek.

Beta Sürecinde Hilecilere İsyan Eden Bazı Call of Duty: Vanguard Oyuncuları

Eğlenceli bir Call of Duty deneyimi yaşamak ve oyunu test etmek için cihazlarının başına geçen oyuncular ise oldukça sinirli. Tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getiren kullanıcıların paylaştığı videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.

Oyunun açık beta süreci 20 Eylül'de sona erecek. Popüler serinin yeni oyunu; PC, PlayStation 4/5 Xbox Series X|S veXbox One için 27 Ağustos tarihinde çıkış yapacak.

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