Call of Duty: Vanguard Açık Beta Tüm Kullanıcıların Erişimine Açılıyor

Alternatif bir İkinci Dünya Savaşı senaryosuna dalacağımız, serinin yeni oyunu Call of Duty Vanguard için açık beta dönemi 16 Eylül'de, PlayStation kullancıları için ön sipariş verme zorunluluğu gözetilmeden, başlamıştı. 18 Eylül itibariyle tüm platformlarda açık betaya erişmek için ön sipariş vermenize gerek kalmayacak.

İlk İzlenim: Call of Duty Vanguard Beta

Hali hazırda PlayStation kullanıcıları için bir beta mevcuttu. PC ve Xbox platformlarında oyunun beta sürümüne erişmek içinse ön sipariş vermeniz gerekmekteydi. 18 Eylül Cumartesi gününden itibaren tüm platformlarda Call of Duty Vanguard'ın açık beta sürümü erişilebilir olacak. Yani ön sipariş gerektirmeden PC ve Xbox konsolları üzerinden de oyuna erişebileceğiz. Oyunu PC üzerinden oynamak için Battle.net üyesi olmanız ve uygulamayı indirmeniz gerekmekte.

Oyunun açık beta sürümü sadece çok oyunculu modu içerecek. Çok oyunculu modda beta süreci boyunca elde ettiğiniz ilerlemeler Vanguard'ın tam sürümü çıktığında da geçerli olacak.

Call of Duty Vanguard Açık Beta Dönemi Yakında Sona Eriyor!

Eğer Call of Duty Vanguard'ın multiplayer modunu deneyimlemek istiyorsanız eliniz çabuk tutmanızda fayda var. Yukarıda da belirttiğimiz gibi açık betanın tüm platformlardaki kullanıcılara açılma süreci sadece bu hafta sonunu kapsamakta. Açık beta, 20 Eylül itibariyle tüm platformlar için sona erecek.

Call of Duty Vanguard; PC, PlayStation 4/5 Xbox Series X|S ? Xbox One için 27 Ağustos tarihinde çıkış yapacak.

