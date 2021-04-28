Call of Duty serisinin yeni genel müdürü Johanna Faries oldu
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Call of Duty serisinin yeni genel müdürü Johanna Faries oldu

Call of Duty serisinin yeni genel müdürü Johanna Faries oldu
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Activision Blizzard yöneticilerinden Johanna Faries, Call of Duty serisinin yeni genel müdürü oldu.

Johanna Faries, Bryon Beede'nin görevini devralıyor ve serinin iyileştirmesi ile stratejileri yönetecek. Bunun yanı sıra Owerwatch Leauge ile Call of Duty Leagues gibi Activision Blizzard'ın espor liglerinin düzenlenmesinde yardım edecek.

Johanna Faries ifadelerinde şu cümlelere yer verdi; "Call of Duty serisinin ön cephesinde yer alarak dünya genelindeki oyuncular ve hayranlar için çığır açan deneyimler sunmak adına stüdyomuz ve pazarlama ekiplerimiz ile yakından çalıştım. Call of Duty oyun ve eğlence dünyasında ölçülemez bir etki yarattı ve gerçek bir kültürel fenomen haline geldi. Call of Duty serisini bir sonraki aşamaya taşımaya ve rekabetçi eğlencenin geleceği için elinde tuttuğu gücü ortaya çıkarmaya devam etmesine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum."

Johanna Faries, Activision Blizzard'a gelmeden önce Amerikan futbol ligi NFL için 12 yıl boyunca görev almıştı.

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