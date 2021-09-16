Call of Duty Prime Gaming ödüllerini üç yeni paket ile güncelledi! - Haberler
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Call of Duty Prime Gaming ödüllerini üç yeni paket ile güncelledi!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Call of Duty Prime Gaming ödüllerini üç yeni paket ile güncelledi!

Call of Duty Prime Gaming ödüllerinizi almayı unutmayın!

Call of Duty Prime Gaming ödüllerini üç yeni paket ile güncelledi, güncellenen bu ögeler şu an Amazon'un sitesinden alınabilir durumda!

CoD Prime Gaming sayfasına göz atarken, bu yılın sonunda ve sonrasında 13 loot drop daha listeleniyor. Bu öğelerin tümü hem Warzone hem de Black Ops Cold War'da kullanılabilir. Vanguard 5 Kasım'da piyasaya sürüldükten sonra gelecekteki ödüllerin Call of Duty: Vanguard ganimetlerini içermesi olası.

Ücretsiz öğeleri talep etmek için oyuncuların yalnızca Prime Gaming hesaplarını Activision hesaplarına bağlamaları gerekir. Doğrudan Prime sayfasından yapılabilecek kolay bir işlemdir.

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Haber: Call of Duty Prime Gaming ödüllerini üç yeni paket ile güncelledi! - Haberler
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