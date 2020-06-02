Call of Duty Oyunlarının Yeni Sezonları Gecikecek
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Call of Duty Oyunlarının Yeni Sezonları Gecikecek

Birleşik Devletler genelinde devam eden olaylara oyun dünyasından da destekler gelmeye devam ediyor. Call of Duty oyunlarının sıradaki sezonları, Activision tarafından ertelendi.

Call of Duty Oyunlarının Yeni Sezonları Gecikecek
02.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:50

Birleşik Devletler genelinde devam eden olaylara oyun dünyasından da destekler gelmeye devam ediyor. Call of Duty oyunlarının sıradaki sezonları, Activision tarafından ertelendi.

Geçtiğimiz hafta içinde ırkçı bir cinayete kurban giden siyahi George Floyd, bütün dünyanın ayağa kalkmasına ve polis şiddetine karşı protestoların başlamasına neden olmuştu. Dünyanın dört bir yanından ülkede yaşanmış olan bu olaya tepkiler yağmaya devam ediyor. Her bir sektör de protestolara destek veriyor. Elbette oyun dünyası da buna dahil. İlk olarak Electronic Arts Madden 21 tanıtımını, sonrasında da Sony Interactive Entertainment da protestolara destek vermek amacıyla PlayStation 5 oyunlarının tanıtım etkinliğini ertelemişti. Şimdi de sırada Activision var.

Call of Duty Oyunlarının Yeni Sezonları Bu Hafta Başlamayacak

Bugünün erken saatlerinde Call of Duty Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone ve Call of Duty Mobile için planlanan yeni sezonlar ileri bir tarihe atıldığı resmi olarak duyuruldu.

"Modern Warfare, Warzone ve Call of Duty: Mobile'ın yeni sezonlarını sabırsızlıkla bekliyor olsak da, şu anda zamanı değil.

Modern Warfare Sezon 4 ve Call of Duty: Mobile Season 7'nin çıkışını daha ileri bir tarihe taşıyoruz.

Şu anda eşitlik, adalet ve değişim için konuşanların görülme duyulma zamanı.

Sizinle birlikteyiz."

pic.twitter.com/8uNhuhDGAp

— Call of Duty (@CallofDuty) June 2, 2020

Şu an için güncel bir tarih verilmiyor ve olaylar durulmadan da yeni bir duyurunun yapılması beklenmiyor.

Activision ve Infinity Ward Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone için yayınlanacak olan yeni sezonun detaylarını açıklamamıştı. Ancak yayınlanan fragman neticesinde yeni operatörler olarak Captain Price ve Kyle Garrick geri dönecekken Vector ve Galil adıyla iki yeni silahın ekleneceğini öğrenmiştik. Bunun dışında yeni bir Battle Pass, yeni çok oyunculu haritalar ve daha başka silahların ekleneceği aşikar. Call of Duty: Mobile ise 5 Haziran 2020 Cuma günü Radyoaktif Ajan teması ile yoluna devam edecekti.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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