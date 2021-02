Call Of Duty'nin bu sene çıkacak oyunu 1950 yıllarını anımsatabilir: Kore savaşı konu alınabilir

Oyun sektörünün en bilinen oyun serilerinden Call Of Duty'nin yeni serisi 1950 yıllarını anımsatabilir. Activision'ın sponsorluğunu yaptığı ve her sene yeni bir oyun yayınlanan Call Of Duty'nin bu sene ki oyunu ile ilgili karmaşık bir iddia ortaya atıldı.

Call Of Duty'nin yeni bir serisi ile ilgili gelişme olacağı geçen haftalarda resmii olarak oyunseverlere duyurulmuştu. Fakat hem ismi hem de hangi ortamlarda, stüdyolarda tasarlanacağı hakkında bir gelişme yoktu. Call Of Duty hakkında oyunseverlere ipucu veren ModernWarzone nickli Twitter hesabı bi kaç söylentiler de bulunup oyunseverlere bilgiler vermişti. Çıkan haberlere göre bu sene oyunseverlerle buluşacak Call Of Duty'nin yeni oyunu WWII, Advenced Warfare ve Modern Warfare 3 oyunlarında kullanılan stüdyolarda Call Of Duty'nin yeni serisi tasarlanıyor.

CALL OF DUTY'NİN YENİ OYUNU 1950'Lİ YILLARI KONU ALABİLİR

Bu bilgilerden kesin birşey çıkarmak kolay değil fakat bu seneki yayınlanacak olan oyunun Black Ops ile bir ilgisinin olmayacağını oyunseverlere söyleyebilmek mümkün. Call Of Duty'nin yeni serisine bakacak olursak oyunun 1950'ler de geçmesi tahmin ediliyor, zamanında bunu Battlefield 1'de de görmüştük ve Call Of Duty'nin aynı konseptte olmasa aynı senaryodan gittiğini söylemek mümkün. Call Of Duty'nin bu seneki konusu Kore Savaşı olacak gibi duruyor.

Bu bilgilerin teyide muhtaç olduğunu söylersek yanılmayız. Fakat olmayacak diye de bir şey yok. Call Of Duty son iki oyununda hikaye modunu öne çıkarmıştı ve oyunsevelerde bu seneki Call Of Duty'nin konusunu merakla bekliyor. Bu sene farklı ve yeni bir dönem görmemiz olası gibi duruyor. Oyunun tasarlayıcıları da Sledgehammer Games olduğu için oyunseveler bu durumun destekler nitelikte olduğunu biliyor.