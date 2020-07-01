Call of Duty Modern Warfare sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Warzone sistem gereksinimleri neler? Call of Duty güncellemesinde neler var?
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Call of Duty Modern Warfare sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Warzone sistem gereksinimleri neler? Call of Duty güncellemesinde neler var?

Call of Duty Modern Warfare güncellemesinde neler var? Call of Duty Warzone güncellemesinde neler var? 200 kişilik yeni oyun modu ile 4. sezon Call of Duty güncellemeleri hakkında merak edilenler

Call of Duty Modern Warfare sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Warzone sistem gereksinimleri neler? Call of Duty güncellemesinde neler var?
01.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:07

Call of Duty oyun dünyasının vazgeçilmezleri arasındaki yerini koruyor.

4. sezon güncellemeleri ile Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone'a yeni modlar, haritalar ve silahlar eklendi. "Season Four Reloaded" güncellemesinde en dikkat çeken Call of Duty: Warzone'da artırılan oyuncu sayısı.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE GÜNCELLEMESİNDE NELER VAR?

Oyun boyutu ile çok konuşulan Modern Warfare güncellemesi yaklaşık 36 GB'lık bir alan gerektirmektedir. Oyuna Cheshire Park adlı yeni bir harita eklendi. Londra'da yer alan haritada sera ve bahçe bulunacak. Haritada mağazalar, telefon kulübeleri, yüksek binalar oyuncuların saklanması için alanları olacak.

Call of Duty Modern Warfare sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Warzone sistem gereksinimleri neler? Call of Duty güncellemesinde neler var?

Oyuna yeni bir çoklu mod eklendi. Team Defender adlı bu mod, bayrak kapmaca modu ile benzemektedir. Geliştirici Infinity Ward tanıtımda bu modu şöyle anlattı: "Bir ekip üyesi bayrağı yakalar ve elinde tutması için sadece bir bayrak olacak. Ekip, bayrağı elinde tuttuğu sürece puan kazanmaktadır."

Oyuna ayrıca silah ve teçhizat güncellemesi de eklendi.

Call of Duty Modern Warfare sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Warzone sistem gereksinimleri neler? Call of Duty güncellemesinde neler var?

CALL OF DUTY MODERN WARFARE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

25 Ekim 2019'da piyasaya sürülen Modern Warfare, ilk çıktığı dönemden beri çok fazla yer kaplaması ile konuşuluyor. 175 GB alan kaplayan oyun güncellemeler ile daha da farklı şekillenmiştir.

Modern Warfare için en düşük sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/ 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3 - 4340 veya AMD FX-6300

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 670/ Nvidia Geforce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950

8 GB RAM

DirectX 12 desteği

Modern Warfare için önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 - 2500K veya AMD Ryzen 1600X

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 970/ Nvidia Geforce GTX 1660 veya AMD Radeon R0 390/ AMD Radeon RX 580

12 GB RAM

DirectX 12 desteği

CALL OF DUTY WARZONE GÜNCELLEMESİNDE NELER VAR?

Modern Warfare gibi yaklaşık 30 GB güncellemesi bulunan oyuna yeni modlar, silahlar ve haritalar eklendi. Call of Duty Warzone için gelen yeni artırılmış oyuncu sayısı güncellemede dikkat çeken özelliklerden biri. Geçici bir süre olması beklenen modun sevilip sevilmeyeceği merak ediliyor.

Call of Duty Modern Warfare sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Warzone sistem gereksinimleri neler? Call of Duty güncellemesinde neler var?

200 kişilik battle royale modunda 200 kişi ile yeni battle royale taktikleri geliştirebilirsiniz veya Battle Royale Quad modundan 50 "Quads of Operators/ takım" karşı karşıya gelebilirsiniz. Twitterda ise bu olay çok konuşuldu. Fortnite'ın iki katı büyüklüğünde olduğunu söyleyerek, daha büyük bir uçağa ihtiyaç olduğu söylendi.

Yeni güncellemeyle gelen bir diğer mod "Juggernaut Royale" modu. Juggle Royale modunda bir airdropp/ bakım paketi içerisinde mini-gun, koruması çok daha yüksek olan Juggernaut kıyafeti yer alacak.

Call of Duty Modern Warfare sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Warzone sistem gereksinimleri neler? Call of Duty güncellemesinde neler var?

CALL OF DUTY WARZONE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Bedava olan oyun çıktığı dönemde çok ses getirdi. Oyun için sistem gereksinimlerini en düşük ve önerilen şeklinde düzenledik.

Warzone en düşük sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 8 (64 bit SP1)/ Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3 - 4340 veya AMD FX-6300

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 670/ NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950

Warzone için tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

12 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB/ GTX 1660 6GB veya AMD Radeon R9 390/ AMD RX 580

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