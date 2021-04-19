Call of Duty Modern Warfare Kaldırılan Haritalar Geri Geliyor!

Geçtiğimiz hafta Modern Warfare oyununa eklenen üç haritadan iki tanesi herhangi bir açıklama yapılmadan kaldırılmıştı ve şimdi kaldırılan haritalar geri geliyor.

Infinity Ward sonunda Modern Warfare oyununa geleceğini açıklama ile birlikte duyurmuş oldu. Oyuna yeni eklenilen 2 haritanın kaldırılması ile birlikte ilgili açıklamaları Infinity Ward yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Modern Warfare oyununa eklenen üç haritadan iki tanesi herhangi bir açıklama yapılmadan kaldırılmıştı. Kaldırılan haritalar "Drenaj" ve "Al-Raab Airbase" haritaları olarak adlandırılmaktadır.

Call of Duty Modern Warfare Yeni Haritalar ve Son Durumları

Activision'ın desteğini çektiği anlaşılan Call of Duty: Modern Warfare, diğer oyunlardan bilinen 2 yeni harita ile karşımıza çıkmıştı. KillHause haritasının yanı sıra "Drenaj" ve "Al-Raab Airbase" ismiyle duyurulan iki harita beğeniye sunulmuştu. Bu haritalardan özellikle kaldırılan iki tanesine ("Drenaj" ve "Al-Raab Airbase") oyuncular ilgi duymuştu.

Oyuncuların tam hazırlanmaya başladıkları ve daha fazla kendilerini geliştirmek istedikleri bu iki harita geçici olarak kaldırıldı. Hiçbir mesaj verilmeden kaldırılması haritalar hakkında belirsizliğe sürükledi. Fakat daha sonrasında yapılan açıklama şu şekilde olmuştur: "Geçici bir önlem almamız gerektiği için bu haritaları geçiçi süreliğine kaldırıyoruz. Haritalar kullanılabilir hale geldiği zaman oyunda yapılacak olan güncelleme ile birlikte görüntülenecektir."

Kaynak: Playerbros