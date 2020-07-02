Call of Duty Modern Warfare güncellemesinde neler var? Modern Warfare sistem gereksinimleri neler? Modern Warfare easter egg'i çok beğenildi
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Call of Duty Modern Warfare güncellemesinde neler var? Modern Warfare sistem gereksinimleri neler? Modern Warfare easter egg'i çok beğenildi

Call of Duty Modern Warfare'a yeni eklenen Pied Piper haritası içerisinde neler bulunuyor? Team Defender modu nedir?

Call of Duty Modern Warfare güncellemesinde neler var? Modern Warfare sistem gereksinimleri neler? Modern Warfare easter egg'i çok beğenildi
02.07.2020 12:00 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:04

30 GB boyutunda olan güncellemesi ile çok konuşulan Call of Duty: Modern Warfare'in yeni haritası fare istilasına uğradı. Pied Piper haritasında bulunan easter egg ile haritaya farklı bir biçim eklenmiş oldu. Call of Duty Modern Warfare'a yeni eklenen Pied Piper haritası içerisinde neler bulunuyor?

Güncelleme notlarında fazla dikkat çekmeyen fare kapanları ayrıntısı ile CoD oyuncuları çok eğlendiklerini açıkladı. Yeni güncelleme ile oyuna eklenen Pied Piper haritasının çeşitli noktalarında fare kapanları ve büyük peynirler bulunuyor. Kapanları ve peynirleri bularak ne işe yaradığının peşine düşen oyuncular ayrıntıyı çabuk fark etti.

MODERN WARFARE EASTER EGG'İ ÇOK BEĞENİLDİ

Easter egg olarak eklenen objeler ile haritanın tam ortasında bulunan Fareli Köyün Kavalcısı heykeli birbirini tamamlamış oldu. Alman halk hikayesi kahramanı olan Fareli Köyün Kavalcısı, orijinal adını haritaya da vermektedir.

Haritaya farelerin gelmesi için ilk olarak bütün kapanları bulmalısınız ve ortadan kaldırmalısınız. İkinci aşama olarak çevredeki peynirleri toplamalısınız ve bunlardan birini heykelin önüne yerleştirmelisiniz.

Peynir yerleştirdikten sonra heykelden güzel bir müziğin geleceğine şahit olacaksınız. Fareler de heykelin etrafına geliyor. Daha sonra ise renkli bombalar gibi ortadan kayboluyorlar. Easter egg olarak çok beğenilen bu sürpriz oyuncuları şaşırttı.

Call of Duty Modern Warfare güncellemesinde neler var? Modern Warfare sistem gereksinimleri neler? Modern Warfare easter egg'i çok beğenildi

CALL OF DUTY MODERN WARFARE GÜNCELLEMESİNDE NELER VAR?

Oyun boyutu ile çok konuşulan Modern Warfare güncellemesi yaklaşık 36 GB'lık bir alan gerektirmektedir. Oyuna Cheshire Park adlı yeni bir harita eklendi. Londra'da yer alan haritada sera ve bahçe bulunacak. Haritada mağazalar, telefon kulübeleri, yüksek binalar oyuncuların saklanması için alanları olacak.

Oyuna yeni bir çoklu mod eklendi. Team Defender adlı bu mod, bayrak kapmaca modu ile benzemektedir. Geliştirici Infinity Ward tanıtımda bu modu şöyle anlattı: "Bir ekip üyesi bayrağı yakalar ve elinde tutması için sadece bir bayrak olacak. Ekip, bayrağı elinde tuttuğu sürece puan kazanmaktadır."

Oyuna ayrıca silah ve teçhizat güncellemesi de eklendi.

Call of Duty Modern Warfare güncellemesinde neler var? Modern Warfare sistem gereksinimleri neler? Modern Warfare easter egg'i çok beğenildi

CALL OF DUTY MODERN WARFARE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

25 Ekim 2019'da piyasaya sürülen Modern Warfare, ilk çıktığı dönemden beri çok fazla yer kaplaması ile konuşuluyor. 175 GB alan kaplayan oyun güncellemeler ile daha da farklı şekillenmiştir.

Modern Warfare için en düşük sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/ 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3 - 4340 veya AMD FX-6300

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 670/ Nvidia Geforce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950

8 GB RAM

DirectX 12 desteği

Modern Warfare için önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 - 2500K veya AMD Ryzen 1600X

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 970/ Nvidia Geforce GTX 1660 veya AMD Radeon R0 390/ AMD Radeon RX 580

12 GB RAM

DirectX 12 desteği

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