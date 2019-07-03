Call of Duty: Modern Warfare, 200 Kişilik Battle Royal Modu ile Gelecek

Her üyesiyle oyunseverlerin gönüllerinde taht kurmayı başarmış olan Call of Duty serisi, 25 Ekim tarihinde yeni bir oyunla karşımıza çıkacak. Ortaya çıkan son söylentiler, oyunun sahip olacağı ifade edilen hayatta kalma modu ile ilgili çok çarpıcı bilgiler içeriyor.

Söylentilere göre Call of Duty: Modern Warfare'ın hayatta kalma modunun haritası, Call of Duty: Black Ops 4'ün Blackout modu haritasından tam 3 kat daha büyük olacak ve 200 kişi aynı anda oyuna girecek. Hatta Activision'ın bu haritayı şimdilik 150 kişiyle test ettiği söyleniyor.

Call of Duty: Black Ops 4'ün hayatta kalma modunda bulunan harita, hayatta kalma oyunlarının popüler örneklerinden bir tanesi olan Fortnite'ın haritasına yakın bir büyüklükte. Bu haritanın 3 kat daha büyütülmüş olması, çok ciddi bir savaş alanı anlamına geliyor ve elbette 100 kişi böyle bir harita için çok düşük bir popülasyon olacak. Bu nedenle iddia edildiği kadar büyük bir haritada 200 kişilik maçların oynanaması daha mantıklı olacaktır.

Geçtiğimiz aylarda oyunun resmi YouTube kanalından bir tanıtım videosu yayınlanmıştı. Yüksek aksiyon seviyesi ve gelişmiş grafiklerin açıkça gösterildiği tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.