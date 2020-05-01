Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered PC ve Xbox One için Çıktı

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, aylar süren iddia, sızıntı ve söylenti silsilesinden sonra bu ayın başlarında satışa sunulmuştu.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, aylar süren iddia, sızıntı ve söylenti silsilesinden sonra bu ayın başlarında satışa sunulmuştu. Ne var ki Activision ve Sony arasındaki anlaşmadan dolayı, öncelikli olarak PlayStation 4 kullanıcılarıyla buluşmuştu. Bugün itibarıyla PC (Battle.net) ve Xbox One kullanıcıları da Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered oynamaya başlayabilecekler.

İlk olarak 2009 yılında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulan oyun, Call of Duty 4: Modern Warfare ile başlayan hikayeye kalınan yerden devam ediliyor. Amansız bir mücadelenin devam ettiği Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununda, dünyayı bütünüyle yok edecek olan bir tehdidin önünü kesebilmek için zamana karşı bir yarışın içine gireceksiniz.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Ne Yenilikler Getiriyor?

Activision ve Infinity Ward, aynı Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered gibi bu oyunda da görsel anlamda ayırt edici bir yenilik sunuluyor. Geliştirilmiş kaplama çözünürlüğü ve detay kalitesinin yanı sıra revizyondan geçirilmiş animasyonlar, yüksek kaliteli hale getirilmiş sesler, fiziksel tabanlı görüntü oluşturma, yüksek dinamik aralıklı ışıklandırma ve daha birçok yenilik göze çarpıyor. PlayStation 4 Pro ve Xbox One X üzerinde 4K ve HDR destekleri de sunulacakken, PC versiyonunda ise bunlara ek olarak kare hızına kilit konulmayacak olması ve çok geniş ebatlı monitör desteği olacak.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered şu anda Battle.net üzerinde €24.99, Xbox mağazasında da 169.5 TL'ye satılıyor.

PC ve Xbox One için çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.