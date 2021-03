Call of Duty Mobile, zombilerin geri dönüşünü duyurdu! Yeni çok oyunculu harita geliyor!

Call of Duty Mobile oyuncuları duyurulan yeni zombi modu ve yeni birçok harita dahil olmak üzere gelecek içeriklerin dünya çapında kullanıma sunulacağını umuyor.

Call of Duty: Mobile, bir sonraki güncellemede yepyeni Zombi içeriği ve farklı heyecan verici özelliklerin geleceği duyuruldu. Call of Duty: Mobile, iki yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana, tarihin en büyük mobil oyunlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerledi. Bir yıl içinde oyun 200 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi ve yaklaşık 500 milyon dolar kazanç sağladı. Call of Duty: Mobile'ın bu ticari başarısı, Activision'un dikkatini mobil oyunlara kaydırmasını sağladı.

Oynaması ücretsiz olmasına rağmen, Call of Duty: Mobile en öde gelen Activision oyunlarından biri haline geldi. Bu durum karşısında oyunun geliştiricisi TiMi, geçen ay yaptığı açıklamada, Call of Duty: Mobile'daki oyuncu tabanı büyüme devam ederse oyunun yeni güncellemeler alarak ilerleyeceğini duyurdu.

EN ERKEN GÜNCELLEME ALAN BÖLGE: ÇİN

Dexerto'ya göre, en son Call of Duty: Mobile güncellemesi Çin'de pisaya sunuldu, ayrıca güncellemenin beraberinde yeni bir harita ve yeni içerikler getirdiği de söyleniyor. Buna, yeni bir zombi ve yeni bir rütbe sistemi de dahil. Mobil oyunun Çince versiyonu genellikle Batı'ya göre daha erken güncelleme alıyor. Artık, Çin'de yapılan bu güncellemeler mobil oyuncular tarafından bir önizleme olarak görülüyor.

Call of Duty: Mobile Sezon 2 güncellemesiyle oyuna yeni iki harita Sevk ve vur Evi gibi iki çok oyunculu harita dahil olmuştu. Activision ayrıca, yaptığı her güncelleme ile oyuncuların yeni içerikler keşfemesini sağlıyor.

Call of Duty: Mobile için Zombi modunun, yeni haritalarınve yeni içeriklerin Batı bölgesine ne zaman geleceğine dair net bir bilgi verilmedi.