Call of Duty Mobile World Championship 2021 turnuvasının 4. aşaması başlıyor!

Sony sponsorluğunda gerçekleştirilecek Call of Duty: Mobil Dünya Şampiyonası 2021 turnuvasında bölgesel play-off maçlarının tarihleri belli oldu.

TiMi Studios ve Tencent Games tarafından geliştirilen, Activision tarafından Android ve iOS için ücretsiz olarak yayınlanan birinci şahıs nişancı oyunu Call of Duty Mobil'in Dünya Şampiyonası 2021'in 4. aşaması, bölgesel playoff maçları başlıyor.

Sony sponsorluğunda tüm dünya çapında gerçekleştirilen 21 Ağustos'ta başlayacak olan turnuva, Eylül ayı sonuna kadar devam edecek.

Her bölgeden en iyi sekiz takımı, iki eleme karşılaşmalarında mücadele edecek. Call of Duty: Mobile World Championship 2 milyon dolarlık büyük ödül havuzuyla oyuncular arasında rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

Dünyanın dört bir yanında profesyonel oyuncuların katılım sağlayacağı turnuva Call of Duty Mobile resmi YouTube ve Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

CALL OF DUTY MOBILE BÖLGESEL PLAY-OFF MAÇLARININ TARİHLERİ