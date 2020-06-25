Call of Duty Mobile, PUBG Mobile'ın İndirme Rekorunu Kırdı! Activision'ın Call of Duty Mobile oyunu ve Tencent'in PUBG Mobile oyunu şu anda en popüler ücretsiz battle royale oyunlar. Hangisi daha çok indiriliyor, oynanıyor dersiniz?

Activision'ın Call of Duty Mobile oyunu ve Tencent'in PUBG Mobile oyunu şu anda en popüler ücretsiz battle royale oyunlar. Hangisi daha çok indiriliyor, oynanıyor dersiniz? SensorTower'a göre Call of Duty Mobile, PUBG Mobile'ı geçmiş hatta rekorunu kırmış durumda.

Kovid-19 salgını nedeniyle hareketlenen ender sektörlerden biri oyun sektörü. İnsanlar bu zorlu dönemde her zamankinden daha fazla süre oyun oynamaya başladı. Özellikle mobil oyunlara ilgi arttı. Android ve iOS platformunda popüler/en çok indirilen mobil oyunlara baktığımızda battle royale oyunların açık önde olduğunu görüyoruz. Mobil battle royale oyun denildiğinde akla ilk PUBG Mobile geliyor. Tencent Games, sadece Mayıs ayında oyundan 200 milyon doların üzerinde gelir elde etti ancak Tencent'in Timi Studios ile birlikte geliştirdiği Call of Duty: Mobile daha iyi performans gösterdi.

PUBG Mobile ve Fortnite Mobile'dan Daha Çok İndirildi

1 Ekim 2019'da Android ve iOS platformunda indirilmeye açılan Call of Duty: Mobile, şimdiye kadar 250 milyon kez indirildi. En büyük rakipleri PUBG Mobiile 237 milyon indirme, Fortnite Mobile 78 milyon indirmeye ulaşabildi. CoD: Mobile oyunu için indirmelerin yüzde 18'i (45 milyon indirme) Amerika'dan geliyor, ABD'yi Hindistan ve Brezilya takip ediyor.

327 Milyon Dolar Gelir!

Call of Duty: Mobile, ayrıca ilk 265 gün içinde -global kullanıcı harcamaları açısından- diğer iki oyuna göre en yüksek geliri elde eden oyun oldu. PUBG Mobile'dan yüzde 78, Fortnite Mobile'dan yüzde 83 daha fazla gelir (327 milyon dolar) elde etti. Oyun en iyi performansını 55 milyon dolar ile çıkış yaptığı 2019 Ekim ayında gösterdi, sonra 53 milyon dolar ile Mayıs 2020'de gösterdi. Yine Amerika, toplam gelirin yaklaşık 41'ini (134 milyon dolar) oluştururken, ABD'yi Japonya, Brezilya takip etti.