Call of Duty Mobile'ın üçüncü sezonunda gelecek özel bir harita yayınladı

Harita CoD Mobile özel olacak.

Call of Duty Mobile'ın üçüncü sezonuna birkaç hafta kaldı, ancak Activision şimdiden bununla ilgili teaserları yayınlamaya başladı. Mesela dün geliştirici Activision önümüzdeki sezonda yayınlanacak yeni bir haritayı yayınladı.

Açıklanan harita, yakın zamanda CoD: Mobile'ın Çin versiyonunda görülen haritanın aynısı . CoD: Mobile China, farklı içeriklere sahip ve farklı güncelleme temposunu takip eden ayrı bir oyun.

Çince versiyonunda, haritaya Kıyı adı verilmişti. Call of Duty serisindeki geçmiş oyunlardan alınan CoD: Mobile'daki haritaların çoğunun aksine , bu özel bir harita olacak. Beşe beş çok oyunculu oyun modu için olacak.

Kaynak: Playerbros