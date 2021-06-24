Call of Duty: Mobile'ın 5. Sezonunun adı In Deep Water olarak açıklandı
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Call of Duty: Mobile'ın 5. Sezonunun adı In Deep Water olarak açıklandı

Call of Duty: Mobile'ın 5. Sezonunun adı In Deep Water olarak açıklandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yeni sezonda derinlere dalmaya hazır olun!

Call of Duty: Mobile'ın beşinci sezonu gelmek üzere. Activision bugün önümüzdeki sezonun In Deep Water olarak adlandırılacağını açıkladı.

Beşinci sezonun 29 Haziran'da saat 19.00'da başlaması bekleniyor. Sezon başlarken isterseniz 220 CP'ye alabileceğiniz yeni bir savaş bileti ile başlayabileceksiniz. Savaş bileti alan oyuncuları çok oyunculu ve battle royale maçları oynayarak ilerlemesi gereken 50 kademeli bir ödül havuzu bekliyor.

Şimdiye kadar Activision, In Deep Water hakkında resmi olarak hiçbir şey açıklamadı. Bununla birlikte, fragmanlara dayanarak, yeni sezon iki yeni silah ve en az bir harita tanıtılması bekleniyor. Silahların, Modern Warfare'dan CR-56 AMAX ve 725 olması bekleniyor. İlki bir saldırı tüfeği, 725 ise çift namlulu bir av tüfeğidir. Beşinci sezonda yayınlandığında türünün ilk örneği olacak. Tıpkı geçmiş sezonlarda olduğu gibi, bunlardan biri muhtemelen battle pass'ta mevcut olacak, diğeri ise daha sonra sezonluk bir mücadelede ile verilecek.

Yeni harita ise Modern Warfare'in küçük Dock haritası. Boyutu göz önüne alındığında, harita büyük olasılıkla CoD: Mobile'da Modern Warfare'de olduğu gibi yalnızca bire bir ve ikiye iki mod için geçerli olacak.

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Kaynak: Playerbros

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