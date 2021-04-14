Call of Duty: Mobile'ın 3. sezonu "Tokyo'dan Kaçış" geliyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Call of Duty: Mobile'ın 3. sezonu "Tokyo'dan Kaçış" geliyor!

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gamegar
Call of Duty: Mobile'ın 3. sezonu 'Tokyo'dan Kaçış' geliyor!

Call of Duty: Mobile'ın 2021 yılı üçüncü sezonu olan "Tokyo'dan Kaçış" çıkış tarihi belli oldu. Tüm oyuncular ücretsiz olarak Android ve iOS üzerinden yeni sezona ulaşabilecek. İşte 3. sezonla ilgili tüm detaylar!

Yeni sezon beraberinde birçok yeniliği getiriyor. Call of Duty: Mobile'ın 3. sezonunda oyuncular, en güçlü samuray olmak için "Kılıçlar ve Taşlar" isimli yeni çok oyunculu modda ve Oasis ve Coastal isimli iki yeni haritada mücadele edebilecekler.

Oyunun yeni sezonunda oyuncular, Yokai görünümlü PP19 Bizon ya da Scorching Sun görünümlü QXR silahına sahip olabilecekler. Ayrıca yeni sezonun savaş biletinde 50'den fazla samuray temalı karakter, silah ve özel içerik de oyuncuları bekliyor.

Call of Duty: Mobile'ın yeni sezonuna oyuncular 17 Nisan'dan itibaren ücretsiz olarak Andorid ve iOS üzerinden ulaşabilecek.

YENİ SEZONDAKİ İÇERİKLER VE GÜNCELLEMELER ŞU ŞEKİLDE

Yeni Haritalar:

Oasis – İlk olarak Modern Warfare 3'te tanıtılan Oasis, sezon temalı lüks bir çöl oteli olarak karşımıza çıkıyor.

Coastal – Serinin mobil versiyonu için özel tasarlanmış, özellikle Ara ve Yok Et modu için oluşturulmuş yepyeni bir harita.

Battle Royale Güncellemeleri:

3. Sezonla beraber oyuna yeni bir sınıf ve operatör becerisi ekleniyor.

Operatör Becerisi: Boğa Hücumu – Savaş biletinde 14. Seviyeye ulaşılarak kazanılabilen bir isyan kalkanı becerisi.

BR Sınıfı: Gözetleyici – Sezonun ilerleyen döneminde gelecek olan yeni bir sınıf

Yeni Çok Oyunculu Modları:

"Gece Modu 2.0" – Gece Modu'nun sınırlı süre için optimize edilmiş versiyonu. (22-28 Nisan arası)

"Kılıçlar ve Taşlar" – Free-for-All oyun modunun sınırlı bir süre için sadece yakın dövüş silahlarına izin verilen özel versiyonu. Bu yeni oyun modu aynı zamanda Gölge Kılıç yeteneğine ve Molotof Kokteyli skor serisine dönüşen drop'lara sahip olacak. (6-12 Mayıs arası)

Sezonluk Etkinlik:

Samuray temalı bir etkinlik olan "Savaşçının Yolu" 29 Nisan'da başlayacak. Oyuncular çok oyunculu ya da BR modunda günlük görevleri tamamlayarak ödülleri kazanmak için Beş Şövalye ya da U.A.C oyunlarına katılabilecekler. Günün sonunda haritada belirlenen bölgenin kontrolünü ele alan ve en çok puanı kazanan oyuncu, bütün kazancı alacak.

Ayrıca oyunun yeni sezonuyla birlikte sezonluk mücadeleler, şanslı çekilişler ve özel paketlerin yanında oyun içi mağazada da birçok özel içerik oyuncuları bekliyor olacak.

CALL OF DUTY MOBILE 3. SEZON TANITIM FRAGMANI

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Burak Deniz Şeyma Subaşı Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Mesut Özil Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Call of Duty: Mobile'ın 3. sezonu "Tokyo'dan Kaçış" geliyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 23:32:09. #1.15#

title