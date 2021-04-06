Call of Duty: Mobile Espor 2021'de geri dönüyor!
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Call of Duty: Mobile Espor 2021'de geri dönüyor!

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Call of Duty: Mobile Espor 2021'de geri dönüyor!

Activision, Call of Duty: Mobile Espor sezonu için bir fragman yayınladı!

Activision, 2021'de Call of Duty: Mobile için küresel bir espor turnuvası düzenleyeceğini açıkladı.

Eylül 2019'da piyasaya sürülen Call of Duty: Mobile için geçen yıl ilk espor turnuvasını başlatılmıştı. Sony tarafından sunuldu ve 1 milyon dolarlık ödül havuzuna sahipti. Ancak turnuva planları, COVID-19 salgını nedeniyle bozuldu. Elemeler ve bölgesel playofflar çevrimiçi oynanabilirken, Dünya Şampiyonası Finalleri COVID-19 endişeleri nedeniyle Aralık 2020'de iptal edilmişti.

Call of Duty: Mobile'ın Twitter paylaşımı;

Activision, Aralık 2020'den beri CODM için 2021 espor planları hakkında bir bilgi yayınlamadı. Oyuncular şirketten bir açıklama yapmasını bekliyorlardı. Activision bu fragmanın yayınlanması ile beraber yakında bir açıklama yapacak gibi görünüyor.

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Call of Duty: Mobile, son dönemin en ses getiren ve popüler oyunlarının başında geliyor. Bu mobil oyun Call of Duty tutkunlarının sevdiği cep telefonları için özel olarak tasarlanan, 100 oyunculu Battle Royale savaş alanı ve 5'e 5 takımlarla hızlı tempolu ölümüne maçlar oynayabileceğiniz bir Battle Royale oyunudur.

Kaynak: Playerbros

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