Call of Duty Mobile 9. sezon güncellemesi Conquest pazar günü geliyor | COD Mobile PC sistem gereksinimleri
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Call of Duty Mobile 9. sezon güncellemesi Conquest pazar günü geliyor | COD Mobile PC sistem gereksinimleri

Call Of Duty Mobile güncellemesi ile 16 Ağustos'ta geliyor. Call of Duty Espor çalışmaları devam ediyor. Call of Duty mobile telefon sistem gereksinimleri neler?

14.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:00

Call of Duty 2003 yılından beri oyun dünyasında önemli bir yeri olan birinci şahıs nişancı türü aksiyon oyunudur. Mobile çıkış yapması ile hedef kitlesinidaha da genişletti. Hem Android hem de iOS için ulaşılabilir olacak olan9. sezon güncellemesi uzun zamandır bekleniyordu.

Activision yeni sezon güncellemesini yayınlamak için son ana kadar bekledi. Ayrıca Dereceli Seri 6 hakkında da bazı bilgiler verdi. Sıralamalı/ Dereceli Serinin 9.sezon ile gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

CALL OF DUTY MOBILE 9. SEZON GÜNCELLEMESİ CONQUEST

Activision, oyunda şimdiye kadar piyasaya sürülen en önemli (ve en büyük) yamalardan biri olacağını ifade etti, bu yüzden indirme işleminin biraz zaman alması için hazırlıklı olun.

Bu devasa güncelleme vaadi, Conquest sezonundaki bir dizi yeni özellik ve ek içeriğe de işaret ediyor. Bildiğimiz bir özellik, oyuncuların silahlarını değiştirmelerine ve özelleştirmelerine olanak tanıyan Gunsmith özelliğinin ortaya çıkması ve uygulanmasıdır.

COD GÜNCELLEME CONQUEST

Silahlarınızı ayrı ayrı yükseltmek yerine, birini yükseltmek geri kalanı da ilerletecektir. Mesela, M4 - Black Gold 11. seviyeye kadar geliştirdiyseniz, temel M4 de güncellemeden sonra bu seviyeye sahip olacaktır.

Son olarak, CoD Mobile Esports'un bu yıl içinde başlaması bekleniyor. Yeni güncelleme ve dereceli sezon, tam anlamıyla rekabetçi bir ekosisteme geçişi hızlandırmak için burada.

Call of Duty Mobile 9. sezon güncellemesi Conquest pazar günü geliyor | COD Mobile PC sistem gereksinimleri

COD MOBILE PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core i3 550 3,20 gHz

Ekran kartı: Intel HD Graphics 4000

RAM: 4 GB

Depolama: 3 GB

CALL OF DUTY MOBILE TELEFON SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Android:

Minimum Snapdragon 625 veya Adreno 506 ve 3 GB RAM içeren bir akıllı telefonda oyunu 30 FPS hızında oynayabilirsiniz.

Depolama: 2,6 GB

iOS:

Call of Duty Mobile, iPhone 6 ve daha yeni iOS cihazlarını deskliyor (30 PFS)

60 FPS ve daha iyi grafikler istiyorsanız minimum iPhone 7 veya üstü bir cihaza sahip olmanız gerek,

Depolama: 2,6 GB

Call of Duty Mobile 9. sezon güncellemesi Conquest pazar günü geliyor | COD Mobile PC sistem gereksinimleri

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