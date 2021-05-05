Call of Duty Mobile 500 Milyon indirmeye ulaştı!

Call of Duty Mobile büyük bir barajı daha aştı!

TiMi Studios ve Tencent Games tarafından geliştirilen, Android ve iOS için ücretsiz olarak yayınlanan Call of Duty Mobile 500 Milyon indirmeye ulaştı.

2019'un Ekim ayında iOS ve Android'e çıkan oyun kısa bir süre içerisinde büyük bir patlama yakalamıştı. Oyunun bir diğer başarısı ise Çin'e 2020 yılında açılmaları olmuştu. Activision tarafından aktarılan bilgiye göre oyunun Çin'e açılması yaklaşık 10 milyon kullanıcıyı oyuna çekti. Bu şekilde stabil bir ilerleme sağlayan oyun 15 saat önce toplamda 500 Milyon indirmeye ulaştığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Bu paylaşımın yanında dağıtıcı firma 2021 yılının ilk çeyreğine ait finansal detayları da yayımladı. Şirketin yayımladığı detaylara göre oyunun 2. sezonu yani Mart sezonu Call of Duty Mobile'ın en büyük büyümeye ulaştığı zaman dilimi oldu.

Tokyo Escape olarak adlandırılan sezon 3, 16 Nisan tarihinden (sezonun çıkış tarihi) bu yana en çok büyüme sağlayan sezon olma yolunda ilerliyor. Yeni sezonla birlikte oyuna 2 ayrı harita, 2 yeni mod, 2 yeni silah ve yeni bir battle royale modu eklendi.

Kaynak: Playerbros