Call of Duty League Haftanın Takımı duyuruldu!
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Call of Duty League Haftanın Takımı duyuruldu!

Call of Duty League Haftanın Takımı duyuruldu!
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Amerika'da COD severler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen espor ligi Call of Duty League haftanın takımı açıklandı. Call of Duty League Twitter hesabı "haftanın takımı" başlığıyla bir video yayınladı. It's that time of the week. Let's build the super team from the London Home Series! 1?? InsightGawd2?? Bance3?? DylanEnvoy?? "" (? ScufGaming) pic.twitter.com/9ppBlaHbMh — […]

Amerika'da COD severler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen espor ligi Call of Duty League haftanın takımı açıklandı.

Call of Duty League Twitter hesabı "haftanın takımı" başlığıyla bir video yayınladı.

Haftanın takımı listesine birinci sıradan giren oyuncu Insight oldu. Bu hafta maçlarda yaptığı sinsi oyunlarla adından sıkça söz ettirdi. Başarılı oyuncu aynı zamanda çok keskin reflekslere sahip, bu özelliği de onu diğer oyunculardan öne taşıyan en önemli özelliklerden birisi.

Sıra ikinci oyuncuya geldi. Listeye ikinci sıradan Bance giriyor. Bance çok yetenekli bir rifle oyuncusu. Eğer onunla karşılaşırsanız muhtemelen görür görmez ölmüş olacaksınız. Bu tarz bir oyun tarzına sahip olması da onu bambaşka bir oyuncu yapıyor.

Üçüncü sırada bu biraz önce bahsettiğimiz özelliklerin hepsi yer alıyor. Envoy listeye üçüncü sıradan giriyor. Oyuncunun gerek sinsi oyunları, yetenekli rifle kullanımı ve bol bol zıplaması onu bu listeye sokan özelliklerden sadece birkaçı.

Takımın son oyuncusu ise Clayster oldu. Listeye girmesinin ana etkenlerinden birisi ise aldığı clutch anları oldu. Oyun içi bilgisinin yüksek olması onu öne taşıyan özellik.

Kaynak: Playerbros

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