Call of Duty Black Ops Cold War Zombies İçin Perk'ler Onaylandı

Call of Duty Black Ops Cold War Zombies hayranları, merakla beklenen Mauer Der Toten'in çıkışına az bir süra kaldı.

Call of Duty Black Ops Cold War Zombies hayranları, merakla beklenen Mauer Der Toten'in çıkışına az bir süra kaldı. Şimdiye kadar Survival haritası hakkında çok az şey biliniyor olsa da, Call of Duty: Black Ops Cold War oyuncularına en azından, muhtemelen onunla birlikte çıkacak olan perk'ler gösterildi.

Call of Duty Black Ops Cold War Zombies

Oyuncular, bir süredir Double Tap'ın bir sonraki Call of Duty: Black Ops Cold War'da çıkış yapacağını varsayıyordu. Çifte hasarı tam otomatik silahların bu yeni güncelleme ile birlikte ön plana çıkacak olması, modun meta üzerinde en fazla etkiye sahip olan perk'ün eklenmesi mantıklı olurdu.

Dizel çok oyunculu haritasında da görülen bir Double Tap posteri ile hayranlar, ilk çıkışın bir sonraki perk'ü olacağı fikrine kapıldılar. Ancak Treyarch'ın yeni teaser'ı farklı bir perk geleceğini doğruladı.

Mule Kick Mauer Der Toten'de geri döneceği için Double Tap hayranlarının perk-a-cola'yı bir kez daha hareket halinde görmek için biraz daha beklemesi gerekecek. Treyarch'ın en son Twitter gönderisi, silahların ateşlenmesinin yanı sıra bir boğa kafatası içeren içecek için kutu tasarımını gösterdi.

En üstte, İspanyolca yazı görülebilir, bu da avantajın muhtemelen klasik jingle'ını koruyacağını doğrular. Firebase Z'deki Tombstone gibi bir şeyse, oyuncular Mule Kick makinesinin büyük bir yenilenmesini bekleyebilirler.

Call of Duty: Black Ops Cold War'un beş silahlı aksaklığı muhtemelen yakında düzeltilecek olsa da, Mule Kick'in gelişi oyuncuların Zombies içinde aynı seviyede güç hissetmelerini sağlayacak. Bu avantajdan heyecan duyanlar için ilk çıkışına sadece birkaç hafta kaldı.

Kaynak: Turkmmo