Call of Duty: Black Ops Cold War ücretsiz mi? Nereden alınır?

Oyuncuların en sevdiği serüvenlerden biri olan COD: Black Ops War yeni haritasıyla ücretsiz olacak. Daha önce de ücretsiz oynamak için sınırlı süreyle açılan COD hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Call of Duty: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri neler?

Son dönemlerin merak uyandıran oyunlarından biri olan Call of Duty: Black Ops Cold War, Türkiye'den de sahneler içermektedir. Activision tarafından piyasaya sürülecek oyun, önerilen ve düşük sistem gereksinimlerinde yüzleri güldürse de yüksek fps ya da yeni nesil teknoloji arayan oyun tutkunları, çok daha güçlü sistemlere ihtiyaç duyuluyor.

CALL OF DUTY: BLACK OPS WAR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit (v.1803 veya üstü)

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

RAM: 8GB

HDD: 50GB (çevrimiçi mod), 175 GB (oyunun tamamı)

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670/ GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 12

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (son sürüm)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

RAM: 12 GB

HDD: 175 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970/ GTX 1660 Super veya Radeon R9 390/ AMD RX 580

DirectX: Sürüm 12

Işın izleme:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X

RAM: 1 GB

HDD: 175GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 3070

DirectX: Sürüm 12

4K çözünürlük:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son sürüm)

İşlemci: Intel i9-9900K veya AMD Ryzen 3700X

RAM: 16 GB

HDD: 250 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3080

DirectX: Sürüm 12

CALL OF DUTY: BLACK OPS WAR ÜCRETSİZ Mİ, NEREDEN ALINIR?

Activision ve Treyarch, Call of Duty: Black Ops Cold War'un zombi modunun bir hafta boyunca ücretsiz oynanabileceğini duyurdu. Seri tarihinde ilk defa, 14 Ocak'ta başlayacak olan Call of Duty: Black Ops Cold War etkinliği sayesinde Treyarch'ın Zombies modu bir hafta boyunca ücretsiz olarak erişilebilecek.

Ücretsiz hafta etkinliğinde Die Maschine haritası bulunacak. World at War'dan ilk Call of Duty zombi haritasının genişletilmiş hali. Die Maschine haritasında standart modda veya 14 Ocak'taki sezon ortası güncellemesiyle eklenecek yeni Cranked modunda oynanabilecek. Cranked modunda her öldürdüğünüz zombide geriye sayan zaman sıfırlanıyor.

PlayStation kullanıcıları ek olarak Zombi Onslaught moduna da erişebilecek. Oyuncular PlayStation Store, Xbox Store ve Battle.net üzerinden zombi modunun bağımsız sürümünü indirerek erişebilecek.

Deneme süresi önümüzdeki hafta 21 Ocak'ta sona eriyor. Ücretsiz erişim haftası sona erdiğinde Black Ops Cold War'u satın alan oyuncular tüm ilerlemelerinin tam sürüme taşınmasını bekleyebilirler.