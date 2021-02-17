Call of Duty: Black Ops Cold War sezon 2 fragmanı paylaşıldı!

Bilgisayar ve konsollarda binlerce oyuncusu olan Call of Duty: Black Ops Cold War sezon 2 fragmanı bugün oyuncular ile paylaşıldı.

Fragman çoğu oyuncuyu yeni sezon için heyecanlandırırken çoğu oyuncuyu da yeni silahlar ve yeni operatörler ile heyecanlandırmayı başardı. İşte Black Ops Cold War'ın yeni sezonunda oyuncuları bekleyecek yenilikler!

Yeni Savaş Bileti

Yeni Haritalar

Yeni Operatörler

Yeni Silahlar

Crossbow

Mini-Gun

Galil

Yeni SMG

Yeni sezona büyük bir iniş yapmaya hazırlanan Cold War şimdiden paylaştığı yenilikler ile dikkatleri üzerine toplamış durumda. Sezon 2'nin 25 Şubat tarihi ile başlaması planlanıyor. Sezon 2 fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz!

https://www.youtube.com/watch'v=JzOrZVpuJH8

Kaynak: Playerbros