Call of Duty: Black Ops Cold War Görüntüleri Sızdırıldı
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Call of Duty: Black Ops Cold War Görüntüleri Sızdırıldı

Oyun dünyasının gündemindeki konulardan bir tanesi de sıradaki Call of Duty oyunu olmaya devam ediyor. Son çeyrekte çıkacağını göz önünde bulundurursak, şimdiye kadar çoktan tanıtılması gerekiyordu.

Call of Duty: Black Ops Cold War Görüntüleri Sızdırıldı
04.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:51

Oyun dünyasının gündemindeki konulardan bir tanesi de sıradaki Call of Duty oyunu olmaya devam ediyor. Son çeyrekte çıkacağını göz önünde bulundurursak, şimdiye kadar çoktan tanıtılması gerekiyordu. Ne var ki Activision sessizliğini halen koruyor. Diğer yandan da yeni sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Call of Duty: Black Ops Cold War oyununa ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

Bu senenin Call of Duty oyunu aslında uzun zamandır konuşuluyordu. Bu bağlamda da ortaya birçok iddia atılmış ve sızıntılar yaşanmıştı. Hepsinin buluştuğu ortak nokta ise yeni oyunun Black Ops alt serisinin evreninin bir parçası olacağı ve bizleri Soğuk Savaş dönemine götüreceğiydi ki Call of Duty: Warzone haritasındaki bulgular da bunu destekler nitelikteydi.

Call of Duty: Black Ops Cold War Görüntüleri Ortaya Çıktı

Activision ve Treyarch tarafından herhangi bir açıklama yapılmış değil. Ne var ki internet ortamında dolaşmaya başlayan ve alfa öncesi sürümden alınmış olduğu iddia edilen bir oynanış videosu, sıradaki oyuna ilk bakışı atmamızı sağladı.

Twitter üzerinden paylaşılan iki dakikaya yakın bir uzunluğu olan videoda, oyun için oynanış görüntüleri bulunuyor. Alfa öncesi sürüm olduğu için nihai kaliteden uzak olan bu videoda aşina olduğumuz oynanış mekaniklerini görünüyoruz. Bununla birlikte animasyonların da Black Ops alt serisi ile oldukça benzer olduğunu söyleyebiliriz. İşin ilginç yanı, bu videonun Youtube üzerinden yayınlanan versiyonlarını kaldırmakla uğraşıyor. Bu da, yapılan paylaşımın gerçeklik oranını bir hayli arttırıyor.

?????? FUITES ??????

Gameplay pre-alpha du prochain #CallofDuty #BlackOpsColdWar qui sortirait cette année ?? pic.twitter.com/qT74JAYUeR

— Call Of Duty : Infos France/ España ???????? (@codinfos02) June 4, 2020

Bu sene çıkacak olan Call of Duty oyunu ile ilgili şu an için pek fazla bir şey bilinmiyor. Call of Duty: Modern Warfare oyununun senaryosunun gündemdeki konulara dayandırılarak hazırlandığı göz önünde bulundurularak, Call of Duty: Black Ops Cold War için de benzer bir durumun söz konusu olacağı iddia ediliyor. Yani karşımıza yine gerçek olaylar ile çıkılacakmış gibi görünüyor. Ne var ki bunu resmi duyuru yapıldığında kesin olarak öğrenebileceğiz. Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

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