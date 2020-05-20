Call of Duty: Black Ops Cold War Geliyor Olabilir
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Call of Duty: Black Ops Cold War Geliyor Olabilir

Her sene olduğu gibi bu sene de yeni bir Call of Duty oyunu satışa sunulacak. Şu an için hangi stüdyonun geliştirici konumunda olduğunu bilmiyoruz ama adı ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War Geliyor Olabilir
20.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:49

Her sene olduğu gibi bu sene de yeni bir Call of Duty oyunu satışa sunulacak. Şu an için hangi stüdyonun geliştirici konumunda olduğunu bilmiyoruz ama adı ortaya çıkmış gibi görünüyor. Bu senenin oyununun Call of Duty: Black Ops Cold War adıyla satışa sunulacağı söyleniyor.

Call of Duty, oyun dünyasının popüler serileri arasında yer alıyor. İlki 2003 yılında çıkmış seri, bu zamana kadar sayısız oyunu ile sayısız platformda boy göstermişti. Peki bu sene nasıl bir oyun ile karşılaşacağız?

Henüz sıradaki Call of Duty için gerçekleştirecek olan duyurunun ne zaman yapılacağı belli değil ama zaman içerisinde birçok iddia ve söylenti ile karşımıza çıkmıştı. Hatta bunlardan sonuncusunda Jason Schreier, sıradaki oyunun Soğuk Savaş veya Vietnam Savaşı döneminde geçeceği, Black Ops alt serisi ile bağlantılı ve evrenin bir parçası olacağı yönünde bir söylemde bulunmuştu.

Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. Okami13_ isimli Twitter kullanıcısı, hesabı üzerinden paylaştığı görsel ile sıradaki oyunun adının Call of Duty: Black Ops Cold War olacağını ortaya koydu.

Call of Duty: Black Ops Cold War Söylentileri

pic.twitter.com/28eEg7Rfa6

— Okami (@Okami13_) May 19, 2020

Paylaşılan bu görsel, daha sonradan Eurogamer sitesinin kendi kaynakları tarafından da desteklendi. Kaldı ki Okami13_, resmi duyurusu öncesinde Call of Duty: Warzone oyununun hem duyurusunun yapılacağı hem de tanıtım fragmanının yayınlanacağı tarihi doğru bir şekilde sızdırmıştı. Kendisi aynı zamanda Call of Duty serisiyle ilgili olarak sızdırdığı bilgiler ile güvenilir bir kaynak olduğunu kanıtlamıştı.

Henüz Activision ve Treyarch resmi bir açıklama yapılmış değil ama sıradaki oyunun da bu yılın son çeyreğinde çıkacağını göz önünde bulunduracak olursak, beklenen açıklamanın yakın bir zamanda gelecek olmasını tahmin edebiliriz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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