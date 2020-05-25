Call of Duty: Black Ops Cold War Duyurusu için Hazırlık Yapılıyor Gibi
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Call of Duty: Black Ops Cold War Duyurusu için Hazırlık Yapılıyor Gibi

Call of Duty: Black Ops Cold War duyurusu yakında gerçekleştirilecekmiş gibi görünüyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War Duyurusu için Hazırlık Yapılıyor Gibi
25.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:49

Call of Duty: Black Ops Cold War duyurusu yakında gerçekleştirilecekmiş gibi görünüyor. Call of Duty: Warzone haritası üzerinde, Black Ops alt serisine dair önemli işaretler keşfedildi.

Geçtiğimiz Eurogamer ve Video Games Chronicle, sıradaki Call of Duty oyununun Call of Duty: Black Ops Cold War olacağını ve 2010 yılında çıkmış olan Call of Duty: Black Ops ortamına geri dönüleceğini aktarmışlardı. Henüz Activision ve Treyarch bununla ilgili bir teyit veya yalanlama geri dönüşü yapmış değilken, karşımıza yeni bir işaret daha çıktı.

Call of Duty: Black Ops Cold War Gerçekten Geliyor Olabilir

Call of Duty: Warzone için yayınlanan son güncelleme ile oyunun yayınlanmasından bu yana mevcut olan yeraltı sığınaklarının kapıları açılmıştı. Erişimi ise Red Access Card kullanarak veya başka bir oyuncuyu öldürerek sağlayabiliyordunuz. Bunun yanı sıra, haritada gizli bir yeraltı sığınağı daha bulunuyordu ve oyuncular gizemli oyun içi telefon mesajlarını kullanarak burayı da açmayı başarmışlardı.

Gizli yeraltı sığınağının içerisinde, bir harekat odası, geri sayım sayacı ve nükleer savaş başlığı bulunuyor. Sonradan Call of Duty: Warzone verilerini inceleyen oyuncular, Call of Duty: Black Ops oyununda kullanılan uzaktan kumandalı patlayıcı araba ve casus uçak modellerine de rastlamışlar. Dahası ise geçtiğimiz Cuma günü, Call of Duty: Warzone oyuncuları haritadaki binalardan birindeki masanın üzerince uzaktan kumandalı bir araba prototipine denk gelmişler.

Here's a couple of pictures of the RCXD in #warzone.

Thanks to @notyumei for sending these to me! #CallOfDuty #BlackOpsColdWar #ModernWarfare #CodWarzone pic.twitter.com/Wjt7RB0kWe

— ModernWarzone (@ModernWarzone) May 22, 2020

Yukarıda bahsi geçen nükleer savaş başlığı muhtemelen geçişi sağlayacak olan element olsa gerek. Fortnite oyunundakine benzer olarak nükleer savaş başlığı kullanılarak harita revize edilerek Soğuk Savaş temalı hale getirecekmiş gibi görünüyor.

Son olarak GamerGen tarafından gerçekleştirilen bir röportajda konuşan Infinity Ward Hikaye Yönetmeni Taylor Kurosaki, Call of Duty: Warzone için farklı Call of Duty alt serilerini birbirine bağlayan kilit bir rol oynayacağı yorumunda bulunmuştu. Bakalım gelecek günler bizlere neler getirecek?

Kaynak: Tamindir

Manşet

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