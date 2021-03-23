Call of Duty: Black Ops Cold War'a sezon ortası güncellemesi geliyor

Call of Duty: Black Ops Cold War'a gelecek yeni güncelleme ile Zombies haritasının geleceği tahmin ediliyor!

Call of Duty: Black Ops Cold War'un ikinci sezonunun ortası için önümüzdeki hafta yeni bir içerik güncellemesi geliyor.

Treyarch, paylaştığı yeni bir Tweet ile, "önümüzdeki hafta, Dark Aether'ın yeni gizemlerinin sizi beklediğini" söyledi, bu da yeni Zombies içeriğinin sezon ortası güncellemesinde geleceği anlamına geliyor.

Yeni bir Zombies haritası yolda olmasa da, yeni Salgın modunun bir genişlemesi geliyor olabilir. Tweet'teki GIF, Treyarch'ın büyük ölçekli Zombies deneyimini sunarken gönderdiği GIF'lere benziyor.

Güncellemede yer alması muhtemel diğer içerikler arasında iki yeni Operatör, yeni bir keskin nişancı tüfeği ve iki yeni çok oyunculu harita bulunuyor.

Kaynak: Playerbros