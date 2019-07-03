Call of Duty: Black Ops 4'ün Bölünmüş Ekran Özelliği Geri Gelecek

Hayatta kalma oyunları son yıllarda iyiden iyiye popülerleşti. Bu türde oyunlar peşi sıra piyasaya sürülürken diğer bir yandan da ünlü oyunlara hayatta kalma modları eklendi. Oyun efsanelerinden olan Call of Duty de Black Ops 4'te oyunculara hayatta kalma modu sundu ve bu mod oyuncular tarafından fazlasıyla beğenildi.

Call of Duty: Black Ops 4'ün hayatta kalma modunun sahip olduğu dikkat çekici özelliklerden bir tanesi de ekranın bölünebilmesiydi. Bu sayede oyuncular aynı ekranı kullanarak bir takım oluşturabiliyorlardı ve bu da onlara avantaj sağlıyordu. Ancak oyunun sahip olduğu bu özellik, 25 Haziran'da getirilen güncelleştirme ile sessiz sedasız kaldırıldı. Geliştirici şirketin neden böyle bir karar aldığı ise anlaşılamadı.

Geliştirici şirket tarafından yapılan açıklamalarla bu özelliğin neden kaldırıldığı ve ne zaman geleceği konularına değinildi. Buna göre bölünmüş ekran özelliği, düşük fps sorunu ve bazı oyuncuların oyunlarında çökme problemi yaşamalarından ötürü kaldırılmıştı. Ayrıca 9 Temmuz'da oyuna büyük bir güncelleme getirilmesinin planlandığını belirten şirket yetkilileri, bölünmüş ekran özelliği ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ve sorunu gidereceklerini ifade ettiler. Şirketin bu konuda kesin bir şekilde konuşmaması, yalnızca çökme problemlerinin giderilmeyeceğini, aynı zamanda modun geliştirileceğini gösteriyor.

Fazlasıyla beğenilen bu özelliğin oyuna ne zaman geri döneceğini hep birlikte bekleyip göreceğiz.