Call of Duty, 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştiriyor

2003'ten bu yana her sene piyasaya oyun süren popüler savaş oyunu serisi Call of Duty, 2023 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Call of Duty Modern Warfare'in devam oyunu ve oynaması ücretsiz Warzone 2'nin çıkışı ertelendi.

Ertelenme kararı tamamen Microsoft'tan bağımsız olarak alındı. Kaynaklara göre Call of Duty Vanguard'ın beklenen performansı vermediği ve Activision yöneticilerinin oyunların birbirini yemesinden endişe duyduğunu dile getiriyor.

Call of Duty'nin yeni oyunları ertelemesinin sebebi, yeni çıkacak oyunların üzerinde biraz daha çalışmak ve o sırada Call of Duty Vanguard'ın daha iyi bir performansa ulaşmasını sağlamak olacak.

Call of Duty'nin 20 yıl sonra ilk defa bir yıl oyun çıkarmayacak olmasını Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasıyla alakalı olduğuna dair bilgiler paylaşılsa da, Bloomberg'in bir haberinde ertelenme kararının yaklaşık 70 milyarlık satın alım ile bir alakası olmadığını, bu kararı Activision Blizzard'ın bağımsız olarak verdiği bildirildi.

Bu durum Vanguard oyuncuları için bir nebze daha iyi olacak. Tekele dönüşen video oyun geliştiricileri her sene yeni oyun çıkararak bir önceki oyunu toprağa gömüyorlardı. Bu sayede bir önceki Call of Duty oyunları bir süre daha oynanacak gibi görünüyor.