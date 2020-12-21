'Çalkarası' üzümü coğrafi işaret ile tescillendi
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'Çalkarası' üzümü coğrafi işaret ile tescillendi

21.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:45
'Çalkarası' üzümü coğrafi işaret ile tescillendi

Denizli'nin Çalkarası Üzümü, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak coğrafi işaret tescili yapıldığı bildirildi.

Denizli'nin Çalkarası Üzümü, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak coğrafi işaret tescili yapıldığı bildirildi. Ziraat odası Başkanı Çil, "Çalkarası üzümünün ticarileşme potansiyelinin yüksek" dedi.

Denizli'nin Çal İlçe Ziraat Odası Başkanlığı, tarafından coğrafi işaret tescilinin yapılması için başvurusu yapılan Çalkarası üzümünün patent başvurusunun onaylandığını açıkladı. Denizli'de yetiştirilen en eski üzüm türlerinden biri olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, Anadolu'da yetiştirilen en eski üzüm türlerinden biri olan Çalkarası üzümünün ticarileşme potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Ürünün ve üretildiği yörenin, ülke çapında tanıtımını sağlayarak ticari değerinin arttırılmasına katkı sunan coğrafi işaret korumasının, orta ve uzun vadede bölgenin kalkınmasına olumlu katkı sağlamasını beklediklerini dile getiren Başkan Çil, "Ticari potansiyeli yüksek, yöreye özgü birçok ürünümüz bulunmaktadır. Biz de üretilen bu ürünlerin coğrafi işaret tescili alması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Böylece bölgemizde üretilen yöreye özgü ürünlerimizin coğrafi işaret tescili ile etkin bir şekilde tanıtımının yapılması ve belirli üretim standartlarına kavuşturularak koruma altına alınması sağlanacaktır" dedi.

"Denizli Türkiye'nin en önemli üzüm üretimi merkezlerindendir"

Denizli, kaliteli, ticari potansiyeli yüksek üzüm üretimi noktasında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biridir diye sözlerine ekleyen Başkan Çil, "Çalkarası üzümünün pekmez, sofralık ve kurutmalık olarak çok amaçlı bir çeşittir. Çekirdeğinin kozmetik, pastane, tatlı ve sağlık sektöründe büyük talep görmektedir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

'Çalkarası' üzümü coğrafi işaret ile tescillendi
'Çalkarası' üzümü coğrafi işaret ile tescillendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:53:07. #1.15#
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