Çalıştıkları şirkete ait telefon kablolarını çalıp hurdacıya satmışlar
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Çalıştıkları şirkete ait telefon kablolarını çalıp hurdacıya satmışlar

Konya'da taşeron olarak çalıştıkları Türk Telekom'a ait kabloları çalarak hurdacıya sattığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

02.09.2020 10:43 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:49

Konya'da taşeron olarak çalıştıkları Türk Telekom'a ait kabloları çalarak hurdacıya sattığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ve Meram ilçelerinde yer altından geçen Türk Telekom'a ait telefon hattı kablolarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yürüttükleri soruşturma neticesinde şüphelilerin, şirkette taşeron olarak çalışan Musa Ö. (46) ile İsmet C. (39) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Musa Ö. ile İsmet C. emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, çaldıkları 36 bin lira değerindeki kabloları hurdacıya sattıkları öğrenildi. Kablolar, polis ekiplerince hurdacıdan alınarak şirkete teslim edildi.

Çalıştıkları şirkete ait telefon kablolarını çalıp hurdacıya satmışlar

Kaynak: AA

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