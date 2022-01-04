KASTAMONU - Çalıştıkları iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı - Haberler
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KASTAMONU - Çalıştıkları iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çalıştıkları maden firmasından demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

HANÖNÜ, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çalıştıkları maden firmasından demir çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yapılan çalışmayla Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden firmasında görevli A.U. (30) ve U.E'nin (34) işlemeye ait inşaat malzemelerini çalarak sattıkları tespit edildi.

Jasat tarafından yapılan operasyonda, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağdere köyü yakınlarında A.U. ve U.E, işletmeye ait traktör ve iş makinesi ile çaldıkları 6 tonluk demiri R.S'ye (32) ait kamyona yüklerken yakalandı.

Yapılan araştırma sonucu aynı işletmede çalışan ve şüphelilerle bağlantısı olduğu belirlenen T.T. de (34) JASAT tarafından yakalandı. Olayla ilgili aynı firmada çalışan A.U, U.E. ve T.T, gözaltına alındı.

Çalınan yaklaşık 6 ton demir ile olayda kullanılan iş makinesi ve traktör işletmeye teslim edildi.

KASTAMONU - Çalıştıkları iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

KASTAMONU - Çalıştıkları iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

KASTAMONU - Çalıştıkları iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

KASTAMONU - Çalıştıkları iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

AA - Son Dakika Haberleri

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