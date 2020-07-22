Çalıştıkları iş yerinden hesaplarına para geçiren 4 kişi yakalandı
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Çalıştıkları iş yerinden hesaplarına para geçiren 4 kişi yakalandı

Şişli'de çalıştıkları iş yerinden üç yıl boyunca yaklaşık 3 milyon 900 bin lirayı kendi hesaplarına geçirdikleri iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Çalıştıkları iş yerinden hesaplarına para geçiren 4 kişi yakalandı
22.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:18

Şişli'de çalıştıkları iş yerinden üç yıl boyunca yaklaşık 3 milyon 900 bin lirayı kendi hesaplarına geçirdikleri iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, saç ekim merkezinin ortağı A. A.'nın parasının çalındığına yönelik şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, A. A.'nın şirket çalışanları tarafından 2017 yılından 2020 yılının şubat ayına kadar şahsın bilgisi olmadan yaklaşık 3 milyon 900 bin lirasının şirkete ait banka kartı ve şahsa ait banka kartından şirket tarafından düzenlenmiş talimatlar ile çekildiği tespit edildi.

Ekipler, 15 Temmuz'da Çekmeköy, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Neslihan M. (45), Bayram M. (41), Arzu S. (46) ve Duygu K.'yı (26) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Neslihan M. tutuklanırken Arzu S. adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kaldı. Bayram. M. ve Duygu K. serbest kaldı.

Kaynak: AA

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