Çalıştıkları iş yerinden 1 milyon 300 bin lira çaldılar
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Çalıştıkları iş yerinden 1 milyon 300 bin lira çaldılar

Çalıştıkları iş yerinden 1 milyon 300 bin lira çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da gece saatlerinde, çalıştıkları işyerine gelen yabancı uyruklu iki kişi, kasadaki 1 milyon 300 bin lira çalarak kaçtı.

Bağcılar'da gece saatlerinde, çalıştıkları işyerine gelen yabancı uyruklu iki kişi, kasadaki 1 milyon 300 bin lira çalarak kaçtı. Güvenlik kamerasına yakalanan iki hırsızlık şüphelisi polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Olay, 1 Temmuz Çarşamba günü Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu A.M.'nin işyerinde temizlikçi görevlisi olarak çalıştırdığı yabancı uyruklu 2 kişi, mesai saatlerinin dışında gece saatlerinde şirkete gelerek 1 milyon 300 bin lira çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde şirketine geçen işyeri sahibi A.M, kasanın boş olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

İki hırsızlık şüphelisi yakalandı

İşyerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin M.H.S. (25) ve M.A.L.(26) olduğunu tespit etti. Kimliği tespit edilen şüpheliler polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları para ise ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildi. Öte yandan, iki şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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