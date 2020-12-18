Çalıştıkları iş yerindeki kabloları çalıp sattılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çalıştıkları iş yerindeki kabloları çalıp sattılar

18.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:49
Çalıştıkları iş yerindeki kabloları çalıp sattılar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalıştıkları firmaya ait yaklaşık 1000 kilogram bakır kabloyu çalan ve satın alan 3 kişi yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalıştıkları firmaya ait yaklaşık 1000 kilogram bakır kabloyu çalan ve satın alan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buluttepe Mahallesi Cebike Köprü üzerinde durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrolde kamyonet içerisinde yaklaşık 1000 kilogram çeşitli ebatlarda kesilmiş kablo olduğu belirlenerek sürücü B.D. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırmaları sonucu yaklaşık 40 bin TL olan bakır kabloları bir altyapı taşeron firmasında işçi olarak çalışan M.A. ve H.Y.Ö. isimli şahısların çalıştıkları iş yerinden çaldıkları ve B.D.'ye sattıkları belirlendi.

3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Çalıştıkları iş yerindeki kabloları çalıp sattılar
Çalıştıkları iş yerindeki kabloları çalıp sattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çalıştıkları iş yerindeki kabloları çalıp sattılar | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:51:02. #1.15#
title