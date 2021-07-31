Çalıştıkları fabrikadan 500 bin liralık malzeme çaldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çalıştıkları fabrikadan 500 bin liralık malzeme çaldılar

İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - Haberler | Yerel

Çalıştıkları fabrikadan 500 bin liralık malzeme çaldılar Eskişehir'de çalıştıkları fabrikanın deposundaki 500 bin liralık malzemeyi çalan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalıştıkları fabrikadan 500 bin liralık malzeme çaldılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de çalıştıkları fabrikanın deposundaki 500 bin liralık malzemeyi çalan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın deposunda bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan tarım aletleri üretiminde kullanılan sac levhalar çalındı. Fabrika yetkililerinin şikayeti üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlık olayının faillerinin yakalanması ve çalınan malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı. Olayla ilgili yapılan araştırmalar ve incelenen kamera kayıtları sonucunda; hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli şahısların aynı iş yerinde çalışan O.P. ve S.D. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Yaklaşık 500 bin liralık hırsızlığı, 16 Temmuz, 26 Temmuz, 27 Temmuz tarihlerinde mesai saati sonrasında gerçekleştirdikleri öğrenildi. Şüpheliler O.P. ve S.D. yapılan çalışma sonucunda şehir merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin alınan ifadelerinde suçlarını kabul ederek çaldıkları malzemeleri Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki bir hurdacıya sattıklarını belirtmeleri üzerine çalınan malzemelerden 13 tonluk sac levha bahse konu hurdacıda ele geçirildi. Ele geçirilen sac levhalar Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla fabrika yetkilerine teslim edilirken, hurdacı C.D. isimli şahıs "Hırsızlık Malını Satın Alma" suçundan ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan hırsızlık olayı şüphelileri O.P. ve S.D., "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Çalıştıkları fabrikadan 500 bin liralık malzeme çaldılar
Çalıştıkları fabrikadan 500 bin liralık malzeme çaldılar
Çalıştıkları fabrikadan 500 bin liralık malzeme çaldılar
Çalıştıkları fabrikadan 500 bin liralık malzeme çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Tanju Bilgiç Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Sevda Erginci Bergüzar Korel
Spor Mesut Özil Metin Oktay Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çalıştıkları fabrikadan 500 bin liralık malzeme çaldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 00:54:04. #1.15#

title