Çalıştıkları fabrikada hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

11.09.2019 19:20

Kaynak: DHA

ELAZIĞ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki inşaat malzemeleri üreten fabrikadan 60 bin TL değerinde 10 tonluk ısı yalıtım ham maddesi çalan 3 kişi, yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıkonak beldesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat malzemeleri üreten fabrikada 60 bin TL değerindeki 10 tonluk ısı yalıtım maddesinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, fabrikadaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Jandarma, 10 tonluk ısı yalıtım malzemelerini çalan 3 kişinin fabrika çalışanı olduklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonla 3 kişi çaldıkları ısı yalıtım maddeleriyle birlikte yakalandı.Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.