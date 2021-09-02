Çalıştığı şirketten 1 milyon TL'lik malzeme çalmış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çalıştığı şirketten 1 milyon TL'lik malzeme çalmış

Çalıştığı şirketten 1 milyon TL'lik malzeme çalmış
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, çalıştığı tarım işletmesinden 1 milyon TL değerinde sulama sistemi malzemeleri çalan Onur Hakan B. (42) ile ona yardım eden 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, çalıştığı tarım işletmesinden 1 milyon TL değerinde sulama sistemi malzemeleri çalan Onur Hakan B. (42) ile ona yardım eden 5 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Yüreğir ilçesinin Haydaroğlu Mahallesi'nde tarım işletmesi sahibi S.B., bir müşterisi alışveriş için kendisinden damlama sulama sitemi almak isteyince, gittiği depoda yaklaşık 1 milyon TL değerinde sulama borusu, vana ve fıskiyelerin yerinde olmadığını fark etti. Depo sorumlusu olarak çalışan Onur Hakan B.'den şüphelenen S.B., polise giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu sırada yıllık izinde olan Onur Hakan B.'yi evinde gözaltına aldı.

4 AY BOYUNCA HIRSIZLIK YAPMIŞEmniyete götürülen Onur Hakan B. ifadesinde suçunu kabul etti, aynı iş yerinde şoför olarak çalışan Ruhi Ş. (35) ile birlikte plan yaptığını ve yaklaşık 4 aydır sulama sistemi malzemelerini sattıklarını söyledi. Ayrıca Onur Hakan B., Erman Ş. (39) ve Kadir A.'nın (32) bulduğu müşterilere malzemeleri Rıdvan O. (38) ve Serhan Ş. (31) yardımıyla taşıyıp, sattıklarını öne sürdü. Polis bu bilgiler doğrultusunda ismi geçen şüphelileri de yakalayıp, emniyete götürdü. Onur Hakan B.'nin, malzemeleri sattığını iddia ettiği adreslerde bulunan sulama sistemi ürünlerine el konuldu.Gözaltına alınan şüphelilerden Erman Ş. ile Rıdvan O. suçlamayı kabul etmezken, Kadir A. ise malzemelerin çalıntı olduğunu bilmediğini, pazarlama konusunda yardımcı olduğunu öne sürdü. Serhan Ş.'nin ise Rıdvan O.'nun taşıma işi olduğunu söylediğini, bu nedenle çalıntı olduğunu bilmediği malzemeleri istenen yerlere götürdüğünü iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen sulama sistemi malzemeleri S.B.'ye teslim edildi.


Çalıştığı şirketten 1 milyon TL'lik malzeme çalmış
Çalıştığı şirketten 1 milyon TL'lik malzeme çalmış
Çalıştığı şirketten 1 milyon TL'lik malzeme çalmış
Çalıştığı şirketten 1 milyon TL'lik malzeme çalmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

Galata Köprüsü'nden hareket halindeki gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı
Galata Köprüsü'nden hareket halindeki gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı
Uzun süredir kavgalılardı! Mahallede karşılaştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
Uzun süredir kavgalılardı! Mahallede karşılaştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Elektrik direğindeki kabloları kesen kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Mustafa Varank Devlet Bahçeli Aliya İzzetbegoviç
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Ferhan Şensoy Seren Serengil
Spor Ali Koç Cristiano Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çalıştığı şirketten 1 milyon TL'lik malzeme çalmış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 10:53:35. #1.16#

title